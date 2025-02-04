«Пока небезопасно». IIHF выступила с заявлением после продления отстранения России

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IIHF опубликовала заявление о продлении «бана» сборных России и Беларуси на чемпионат мира 2026 года. Они отметили, что не нашли оснований допустить эти команды, поскольку для них это по-прежнему небезопасно.

«После последнего заседания совет IIHF считает, что пока небезопасно возвращать национальные и клубные сборные России и Беларуси на сезон-2025/2026. Поскольку текущие условия безопасности не позволяют обеспечить необходимые требования для организации турниров, гарантирующих безопасность всех, ИИХФ должна сохранить текущий статус-кво до дальнейшего уведомления.

Совет ИИХФ продолжит следить за ситуацией. Крайний срок для определения того, безопасно ли повторно включать Россию и Беларусь на сезон-2026/2027, – май 2026 года на заседании совета IIHF перед ежегодным конгрессом», – говорится в сообщении IIHF.

Напомним, все сборные России и Беларуси отстранены от международных соревнований с марта 2022 года, когда было принято решение не пускать россиян на чемпионат мира 2022 года. С тех пор наши команды пропустили уже три чемпионата мира и столько же молодежных чемпионатов мира. Вместе с сезонами 2025 и 2026 россияне пропустят уже пять сезонов под эгидой Международной федерации хоккея.