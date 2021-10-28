«Пока не заболеешь – не поймешь, как это страшно»: Репортаж из Covid-госпиталя Буинска

ИА «Татар-информ» неоднократно публиковало репортажи из «красных зон» казанских больниц, в этот раз мы решили съездить в район и посмотреть, какова ситуация там – отделения переполнены, кислород уходит тоннами ежедневно. В нашем материале – исповеди пациентов Covid-госпиталя Буинской ЦРБ.

В 2018 году в Буинской районной больнице сделали капитальный ремонт отдельного инфекционного корпуса

Фото: ©Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Совсем недавно в 2018 году в Буинской районной больнице сделали капитальный ремонт отдельного инфекционного корпуса и, по признанию главного врача ЦРБ Рустема Самерханова , «как в воду глядели». Через два года пришел коронавирус. Сегодня в этом двухэтажном здании спасают больных Covid-19. Но даже этого не хватает, инфекционные койки развернули еще и в соседнем корпусе.

Экскурсию по «красной зоне» корреспондентам ИА «Татар-информ» главный врач провел лично. Теперь в корпусе есть отдельные входы для пациентов и медиков, персонал больницы заходит через бывшую палату. Инфекционный корпус, к слову, построен по всем стандартам, из каждой инфекционной палаты есть свой выход на улицу – очень походит на новый корпус Республиканской инфекционной больницы в Казани.

Единственное, чем не были оснащены койки – кислородными точками.

Рустем Самерханов признался, что времени думать об эстетике не было, показывая спаянные трубы, ведь подготовка госпиталя шла в ускоренном режиме. Кислород подвели всего за два дня.

Жидкий кислород в ЦРБ привозят. В день Covid-госпиталь потребляет его больше тонны – 1300 килограммов, а максимальный объем баллона 1650 килограммов. То есть, каждый день новый баллон такого нужного газа необходимо привозить из Казани.

Действительно, почти все пациенты госпиталя дышат с помощью кислородных масок.

«Мы боимся ситуаций на дороге: пурга, метель, не дай бог, ДТП. В теории могут возникнуть перебои с кислородом, поэтому два баллона у нас здесь стоят (в инфекционном корпусе), плюс еще 20 под ключом в другом корпусе», – отметил главный врач.

Главный врач ЦРБ Рустем Самерханов Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Однако пока ни разу задержки с поставками кислорода не было.

Из палат Covid-госпиталя в коридор больницы выходят большие окна.

«Очень удобно контролировать пациентов, без личного контакта», – отметил главврач.

На первом этаже лежат самые тяжелые пациенты, однако в больнице есть возможность проводить интенсивную терапию в любой из палат.

Сахарный диабет осложнил Covid-19

В самой последней палате на первом этаже лежит 67-летний мужчина. Камиль Халитов с женой ездил в санаторий, там каждый день измеряли температуру, у супругов было все хорошо, но стоило им вернуться в Буинск, начали плохо себя чувствовать, температура поднялась до 38,3.

«Никто не застрахован от этого. Подхватишь и все», – отметил пациент.

Они приехали в ЦРБ, сдали мазок, он показал положительный результат. Они отправились лечиться домой. Жена благополучно вылечилась дома, у нее поражения легких не было, а вот Камилю лучше не становилось.

Сначала поражение легких было всего 2,3%, но спустя пять дней проведенных дома оно увеличилось до 25%. Сатурация было всего 81. Мужчину положили в Covid-госпиталь.

У Камиля сахарный диабет, поэтому болезнь протекает довольно тяжело.

Из палат Covid-госпиталя в коридор больницы выходят большие окна. Очень удобно контролировать пациентов Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Но благодаря врачам, сейчас мужчина чувствует себя намного лучше, в день нашего визита мужчине разрешили садиться и вставать с койки, до этого он только лежал. Пока Камиль дышит при помощи кислородной маски.

«Болезнь очень тяжелая. Но мы ее победим», – бодрится пациент госпиталя.

Камиль передал через нас большое спасибо всем медикам, оценил их труд на «отлично» – по его словам, даже ночью не оставляют пациентов без внимания.

Сейчас Камиль очень жалеет, что, имея такой непростой диагноз, как сахарный диабет, не прошел вакцинацию против коронавируса. Признается – только сейчас осознал, что все плохое, что говорили о вакцине – неправда, а вот болезнь – реальная и очень опасная.

«Пока на себе не испытает болезнь, не верит никто. Я сейчас всем говорю, что надо прививаться, сыну сказал об этом. А то без прививки очень тяжело находиться в болезни. Те, кто привился, я видел, в легкой форме переносят, ни температуры, ни последствий. Полежали 7-8 дней, домой пошли. Прививка обязательно нужна», – говорит мужчина.

Вместо запланированных трех пациентов, сейчас в палату кладут четверых Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Он перечислил имена знакомых, которые скончались от Covid-19 и его последствий, все они, по его словам, были не привиты.

«Алла бирсә, выйду отсюда и через полгода привьюсь», – добавил Камиль.

Мужчина мечтает выйти из госпиталя и увидеть своих внуков – говорит о них и даже из-под кислородной маски видна его широкая улыбка.

Ужасы новой волны

«Новую волну мы ощутили. Но последнюю неделю пошел спад, до этого мы 78 коек развернули, все отделение было полное. На сегодняшний день 63 больных находится. Вчера 12 человек положили, 15 – выписали, оборот такой идет», – рассказал главный врач больницы.

Вместо запланированных трех пациентов, сейчас в палату кладут четверых.

Заполняют палаты по времени поступления пациентов, то есть пациенты поступают вместе и вместе выписываются, те, кто не упел выздороветь, долечиваются в другой палате.

Рустем Абрарович признался, что не только количеством больных пугает новый всплеск заболеваемости Covid-19, но и тяжестью поступающих больных.

Большинство пациентов Covid-госпиталя Буинска – пожилые, но, к примеру, вчера поступил мужчина 1976 года рождения.

На втором этаже расположился «мозг» отделения – здесь заседают врачи Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Ощущение, что дышать нечем, убивает»

Гульнаре 45 лет, она лежит в больнице с 12 октября. Ее палата на втором этаже – здесь находятся пациенты, которые чувствую себя лучше. Тут же расположился «мозг» отделения – здесь заседают врачи.

Где подхватила вирус, Гульнара точно не знает, незадолго до болезни ездила в больницу в Казань. Каждый полгода ей нужно проходить плазмаферез. Женщина считает, что организм, просто, ослаб и впустил в себя инфекцию.

При поступлении у женщины было шоковое состояние – она очень тяжело дышала. А начиналось все с высокой температуры и заложенного носа.

Внутренний голос подсказал ей, что нужно сдать ПЦР. Первый был отрицательным, поэтому женщина вернулась на работу, но спустя три дня лучше не становилось, температура держалась. Еще раз сдала мазок, результат оказался положительным. Ее сразу госпитализировали. Гульнара признается, если бы она не легла тогда в больницу, ее, скорее всего, уже не было бы в живых.

По словам Гульнары, когда ей сказали, что у нее Covid-19, она впала в ступор, в голове был лишь вопрос: «Как это будет происходить?».

«Ощущение, что кислорода не хватает, убивает. Хочется дышать, а воздуха нет», – поделилась пациентка Covid-госпиталя.

Сейчас Гульнара в кислородной маске, легкие у нее поражены на 36-38%.

Еще одним испытанием стала болезнь 11-летней дочери, у ребенка было поражение легких, ее увезли лечить в ДРКБ. На днях девочку выписали.

«Люди ходят, будто они никогда не будут болеть, но это не так. Я, например, не думала, что со мной такое случится. Даже в мыслях не было у меня, что заболею», – сказала жительница Буинска.

Большинство пациентов Covid-госпиталя Буинска – пожилые Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Гульнара лежит на больничной койке на животе вниз лицом – так легче дышать. Врачей и медсестер с нежностью назвала пчелками.

«Здесь весь персонал, даже словами не объяснить, так помогают, выручают. Даже когда смотришь на них, их вроде бы мало, но их много. Когда тебе плохо, они все уже рядом стоят и помогают тебе. Они даже словами лечат, не то что действиями», – рассказала Гульнара.

Болезнь, по ее словам, меняет взгляд на жизнь.

«Covid-19 дал многое понять, после него другой взгляд на мир. Уже знаешь вкус жизни, радость. Когда все позади, ценности и мысли стали другими», – заключила Гульнара.

«Муж хотел привиться, но я побоялась. Теперь у него 30% поражения легких, у меня – 5%»

Целая семья находится здесь, в Covid-госпитале – в отделении лежат четыре человека под одной фамилией. 73-летняя Нина Николаевна с мужем, их сын и племянник. Пожилая женщина рассказала, что скорее всего вирус принесли домой гости.

А началась болезнь с высокой температуры у всех членов семьи.

«Муж вон там лежит у меня. Он после инсульта, у него и сахарный диабет. И вообще тяжело», – показывает Нина Николаевна на соседнюю койку.

Врачи и медсестры работают по четыре-шесть часов и возвращаются в «красную зону» спустя 16 часов Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Неделю, признается Нина Николаевна, они не могли понять, что происходит с главой семейства, температура не спадала, он плохо дышал. Через семь дней, они вызвали скорую, супругов сразу отправили на КТ. У Нины Николаевны поражение легких 5%, а у ее супруга – уже 30%.

Женщина вспоминает, что в первый же день в больнице им сбили температуру и стало легче.

Медикам пациентка от всего сердца передала слова благодарности. Она рассказала, что персонал круглые сутки смотрит за своими пациентами и лечат их.

«Дай бог им здоровья и счастья. Я молюсь за врачей», – говорит пациентка.

Сквозь слезы Нина Николаевна вспоминает, как поначалу медики не отходили от них с супругом сутки напролет.

«Я хочу сказать всем, чтобы обязательно делали прививку. Мы не прививались. Муж меня просил с осени: «Давай привьемся, давай привьемся». А я почему-то боялась. Я очень каюсь», – дрожащим голосом произнесла пожилая женщина.

Сейчас мужчина сильно кашляет, не снимает кислородную маску, видно, что у него совсем нет сил – он лежит на койке, почти не двигаясь.

Их сыну 48 лет, он переносит Covid-19 легче, чем пожилые родители, сатурация у него 97, дышит сам – без кислорода, констатировал главный врач больницы. Это очень порадовало женщину.

Она верит, что она и ее любимые мужчины выйут из «красной зоны» здоровыми.

«Тяжело, конечно, так работать. Принимать судьбоносные решения надо» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

В «красной зоне» работать тяжело

«Тяжело, конечно, так работать. Принимать судьбоносные решения надо. Больные с каждым днем все тяжелее и тяжелее», – рассказала заведующая инфекционным отделением, инфекционист Гузель Хабибуллина.

В Covid-госпитале за сутки меняются четыре смены, врачи и медсестры работают по четыре-шесть часов и возвращаются в «красную зону» спустя 16 часов. Конечно, о праздничных днях и выходных медики давно забыли.

Медсестры помогают принимать пищу тяжелым пациентам, ухаживают за ними.

«Они устали уже, честно говоря. Уже и деньги не нужны, говорят, хотим спокойно работать», – отметил Рустем Абрарович.

Инфекционист ЦРБ уверена, что вакцинация поможет снизить нагрузку на медперсонал республики.

«Только массовая вакцинация, тут другого не дано. Соблюдение всех мер предосторожности. По гостям жители ходят, маски не носят. Пока человек не попадет сюда, не увидит все своими глазами – не будет верить в настоящий ужас происходящего. Когда они оказываются на больничной койке, спрашиваешь их, почему не вакцинированы. Отвечают: «Не было времени, туда сюда». Но каждый после болезни спрашивает, когда можно будет вакцинироваться», – отметила врач.

В госпитале им отвечают, что прививку можно сделать через полгода.

«Пока человек не попадет сюда, не увидит все своими глазами – не будет верить в настоящий ужас происходящего» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Живешь, живешь, не думаешь, как важен воздух. А вот оно как…»

Флюра Сиразова рассказывает, привезла Covid-19 из Казани. Там ей сделали эндопротезирование, после операции провели ПЦР и поставили коронавирус.

«Мне предложили на выбор: здесь в «красную зону» или у себя, я убежала к себе», – с улыбкой вспоминает женщина.

Она поступила в Буинскую ЦРБ в тяжелом состоянии и ей становилось все хуже. Недавно проведенная операция ослабила организм, дал о себе знать и лишний вес. Пациентка горячо благодарит врачей и медсестер, которые ее лечили. Флюра уверена, ее спасли именно они.

Сейчас Флюра чувствует себя намного лучше, делает перерывы, отдыхая от кислородной маски, дышит сама.

«Я такой стресс перенесла. Я же после наркоза еще…», – вспомнила те тяжелые дни пациентка.

Женщина не устает благодарить врачей – она уверена, только любовью и терпением можно спасти человеческую жизнь и здесь с этим справляются на все сто.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Жизнь, оказывается, очень хрупкая вещь. Это когда почувствуешь только, понимаешь. Когда воздуха не хватает, оказывается, это очень тяжело. На свете есть болезни разные, но чтобы воздуха не хватало – совсем другая история. Живешь, живешь, не думаешь, как важен воздух. А вот оно как, на самом деле…», – рассуждает женщина.

Вирус подцепили дочь Флюры и 13-летняя внучка. Недавно дочь выписали из инфекционного госпиталя, чему Флюра несказанно рада.

«Все будет хорошо, я точно знаю. Бог есть, он меня спас. Он и медики», – заключила Флюра.

В палате на первом этаже, где лежат Флюра и Нина с супругом, главный врач ЦРБ обратил наше внимание на завернутые в полиэтилен телевизоры по ту сторону окна в коридоре. Когда делали капитальный ремонт, планировали, что маленькие пациенты инфекционного отделения будут смотреть мультики.

«К сожалению, сейчас пациентам не до телевизора…», – заключил главный врач.