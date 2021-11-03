«Когда пришел положительный тест семимесячной дочери на ковид – было страшно»

Как новорожденные и подростки переносят коронавирусную инфекцию? Какие осложнения могут возникнуть у детей, переболевших Covid-19? Журналисты ИА «Татар-информ» побывали в «красной зоне» Детской республиканской клинической больницы.

В Детской республиканской клинической больнице лечат самых тяжелых детей с Covid-19. Врачи рассказывают, что были случаи, когда малышам была необходима ИВЛ

Фото © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

В Детской республиканской клинической больнице лечат самых тяжелых детей с Covid-19. Врачи рассказывают, что были случаи, когда малышам была необходима ИВЛ. Сейчас в Covid-отделении больницы порядка 40 детей.

«В сентябре-октябре традиционный подъем заболеваемости респираторными заболеваниями, безусловно. Но в последние дни мы замечаем снижение этой тенденции», – с большой радостью отметил пульмонолог ДРКБ Ильнур Закиров.

Еще недавно во Временном инфекционном госпитале ДРКБ одновременно проходили лечение около 60 детей с коронавирусной инфекцией.

По словам доктора, обычно ОРВИ тяжелее болеют дети, взрослые переносят их достаточно легко, за редким исключением, с коронавирусной инфекцией же все наоборот. Covid-19 у детей чаще всего протекает легче, чем у взрослых, но в этой закономерности есть свои исключения.

Ильнур Закиров: Covid-19 у детей чаще всего протекает легче, чем у взрослых, но в этой закономерности есть свои исключения Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Тяжелое течение было у детей, у которых тяжелый преморбид, то есть какое-то фоновое заболевание, которое развивается. Сейчас мы можем однозначно сказать, что у подростка, имеющего лишний вес, однозначно инфекция будет протекать тяжело», – отметил пульмонолог.

Также тяжело коронавирусная инфекция протекает у детей с пороками сердца и других органов, с заболеваниями центральной нервной системы.

«Здесь большая группа, когда нужна респираторная поддержка, перевод на кислородную поддержку, даже перевод на искусственную вентиляцию легких этой группы детей», – рассказал врач.

Взрослые пациенты с Covid-19 нередко не отвечают на терапию, а дети, наоборот, очень благодарные пациенты.

Ильнур Закиров признался, что до сих пор остается загадкой, как новорожденный малыш с положительным ПЦР-тестом и пораженными легкими активно набирает в весе. А если ребенок набирает, значит, все хорошо – золотой закон педиатрии.

Сейчас в Covid-отделении больницы порядка 40 детей Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

В отделении есть малыши, мамы которых заразились во время беременности, новорожденный тоже родился с Covid-19. Чаще в отделение попадают подростки и дети от самого рождения до трех лет.

«Covid у ребенка – это трагедия»

В одной из палат сейчас лежит семимесячная девочка с мамой Анастасией.

Положительный ПЦР-тест был только у малышки – у мамы, папы и старшей родной сестры анализ был отрицательным. Но у Анастасии на время вкус и обоняние все же пропадали.

«Может быть, братишка, потому что приходил, уходил, может быть, переносчиком был. Может, дочка, потому что в подготовительную группу ходила, может она переносчиком быть», – теряется в догадках 25-летняя Анастасия.

«Когда пришел положительный тест дочери на ковид – это трагедия, коронавирус. Было, конечно, страшно, ведь мы не знаем, что это такое» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Первыми симптомами у малышки стали обструкция, похожая на бронхит, и одышка. Сильный кашель у 7-месячного ребенка привел маму в ДРКБ, там сразу сделали тест.

«Когда пришел положительный тест дочери на ковид – это трагедия, коронавирус. Было, конечно, страшно, ведь мы не знаем, что это такое. Людей сколько умирает сейчас, а с детьми еще страшнее», – рассказала она.

Мама с дочкой лежат в больнице 12 дней, их потихоньку готовят к выписке, малышка чувствует себя уже намного лучше.

«Врачам я бы сказала спасибо огромное за то, что они лечат наших детей», – отметила Анастасия.

«Пока мы не привьемся, дети будут болеть»

В коридор «красной зоны» ДРКБ выходить нежелательно. Единственные, кто здесь ходит, – мамы, качающие своих маленьких детей на руках.

Единственные, кто ходит в коридоре «красной зоны» ДРКБ, – мамы, качающие своих маленьких детей на руках Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Корреспонденты невольно стали свидетелями разговора трех мам.

Одна из них спросила двух других, действительно ли они не будут прививаться. Получила отрицательный ответ. Спросила, неужели их не напугало, что дети так сильно болеют.

Обе женщины в ответ начали говорить о своих твердых убеждениях.

«Пока мы не привьемся, наши дети так и будут болеть», – уверенно сказала та, которая задавала вопросы.

С мнением этой женщины согласны детские врачи. В ДРКБ призывают родителей обязательно прививаться от коронавируса.

«Невакцинированные родители – это угроза развития болезни у ребенка», – отметил пульмонолог клиники Ильнур Закиров.

Светлана Сенек: «Вакцинация – это основное спасение: и наше, и наших детишек» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Главный педиатр Минздрава Татарстана, заместитель главного врача ДРКБ Светлана Сенек добавила, что родителям следует ограничить контакты – и свои, и детей.

«Хождение в гости, посещение общественных мест, торговых центров, они не должны быть с детьми, и обязательно вакцинация. Вакцинация – это основное спасение: и наше, и наших детишек», – отметила она.

Коронавирус поражает разные органы детей

«Детская особенность – это кишечный синдром, потому что где дети, там жидкий стул», – рассказал пульмонолог.

Если у взрослых самое тяжелое состояние при коронавирусе – это цитокиновый шторм, то у детей – мультисистемный воспалительный синдром, поражение множества органов.

Во время визита ИА «Татар-информ» в «красную зону» в реанимации был только один ребенок. Это был подросток после операции.

«В основном в реанимацию попадают груднички, дети до года. Благо все пока разрешается хорошо» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«В основном в реанимацию попадают груднички, дети до года. Благо все пока разрешается хорошо», – отметил один из реаниматологов больницы.

Несмотря на то что дети переносят Covid-19 легче, чем взрослые, у них также поражаются легкие.

Самый большой процент поражения, которое видели в реанимации ДРКБ, был 70. Этого ребенка удалось спасти.

Чтобы избежать тяжелых последствий, врачи в больнице советуют соблюдать все меры защиты от вируса.

В краткосрочных последствиях коронавируса у детей видят Кавасаки-подобный синдром – в разных органах образуются тромбы, гепатитовые воспаления, добавила главный педиатр Татарстана.

«Что будет потом с детишками первого года жизни, которые перенесли это заболевание, на сегодняшний день мы сказать не можем», – отметила Светлана Сенек.