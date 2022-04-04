«Пока люди всё ещё хотят видеться и общаться с людьми, а не с роботами»

На телеканале ТНТ 4 апреля выходит второй сезон комедии видеосервиса Кинопоиск «Проект “Анна Николаевна”», который рассказывает о приключениях идеальной женщины-андроида на службе в полиции – Анне Королькевич. Сможет ли в будущем мир существовать без роботов, рассказал резидент IT-парка и основатель компании WayBotRobotics Максим Олейников.

На телеканале ТНТ выходит второй сезон комедии видеосервиса Кинопоиск «Проект “Анна Николаевна”» Кадр из сериала «Проект “Анна Николаевна”»

В новом сезоне команду подполковника Галузо за хорошую работу переведут в Москву, а в качестве гида по большому городу к ним прикрепят ту самую Анну Николаевну, девушку, с которой проектировали полицейского-андроида. Следователи Мокрый и Ляпин будут бороться с преступностью и московским ханжеством, а выживший после драматичных событий в финале первого сезона майор Пожарский обнаружит себя в любовном четырехугольнике.

Анна Николаевна помогает отделению полиции в поддержании правопорядка и раскрытии преступлений. При общении с людьми андроид Анна начинает перенимать поведение людей, с которыми она общается, что, если честно, является чем-то удивительным. Мы предложили Максиму посмотреть пару серий из нового сезона про человекоподобного робота-опера Анну Николаевну и дать свои комментарии с точки зрения специалиста в данной области.

«Думаю, в перспективе мы создадим свою Анну Николаевну, которая не будет уступать преуспевающему работнику»

Максим, как вы оцениваете Анну Николаевну с точки зрения воспроизведения подобного робота в реальной жизни? Считаете ли вы эту историю реальной?

Максим Олейников: «Возможен ли такой андроид в реальном времени? Думаю, да, ведь наука не стоит на месте и продолжает развиваться» Фото: предоставлено пресс-службой IT-парка

– Анна Николаевна – девушка-андроид, внешне которую невозможно отличить от реального человека. Изначально роботы задумывались под выполнение примитивных повторяющихся операций, то, чего человек не любит делать, либо выполняет некачественно, учитывая утомляемость и его моральные качества. Нужно ли делать роботов похожими на человека? Тогда они тоже начнут лениться, уставать и саботировать работу. У них появится свой собственный разум и интеллект. В случае с Анной Николаевной, несмотря на полное очеловечивание, этого не произошло – она всё также продолжает выполнять поручения, не устает и со стороны является сверхчеловеком. Возможен ли такой андроид в реальном времени? Думаю, да, ведь наука не стоит на месте и продолжает развиваться. Думаю, лет через 50-60 имеющиеся темпы развития искусственного интеллекта и вычислительных мощностей дадут мощный толчок в создании роботов, в том числе и подобных человеку как внешне, так и частично внутренне, не считая винтиков и механизмов.

Расскажите немного о себе и о своей связи с робототехникой. Как это научное направление пришло в вашу жизнь и как давно вы ею занимаетесь?

– Робототехника пришла в мою жизнь примерно в 2016 году. Всё началось с того, что я стал ментором студенческих проектов в городских университетах, проектов в области робототехники. Помогал с коммерциализацией полученных результатов и разработкой продукта под нужды рынка. На тот момент это были человекоподобные роботы-консультанты. Потом мы основали компанию «WayBotRobotics», сейчас занимаемся разработкой логистических роботов и роботов-уборщиков, которые востребованы как на территории России, так и за рубежом. Без тени сомнений, в пятёрку лучших проектов России мы входим. Недавно мы участвовали в конкурсе «OzonRobotics», обсуждаем дальнейшие перспективы и сотрудничество с ними.

«Сейчас занимаемся разработкой логистических роботов и роботов-уборщиков, которые востребованы как на территории России, так и за рубежом» Фото: предоставлено пресс-службой IT-парка

Как вы считаете, может ли современный мир существовать без роботов? В ситуации с Анной Николаевной мы видим, что она целиком и полностью заменяет полноценного опера, выполняя и физическую, и мыслительную работу. На сколько это возможно в нынешних реалиях?

– Думаю, современный мир вполне может существовать без робототехники и роботов в целом. В некоторых странах объективные экономические и индустриальные условия складываются так, что они спокойно могут прожить без роботов, используя лишь человеческий труд. А в каких-то странах, более развитых, человеческий труд стоит дороже и без роботов прожить невозможно просто потому, что будут создаваться неконкурентные условия. Здесь мы говорим больше о роботах в формате промышленности, то есть о роботах-манипуляторах– устройствах, настроенных на повторяющиеся процессы, связанные с производством машины. Есть другой раздел робототехники, которым занимаемся мы – мобильные роботы, которые могут осуществлять перевозки, уборку помещений или доставку онлайн-заказов. Это более свежее и перспективное направление в нынешних условиях. Думаю, в перспективе мы когда-нибудь создадим свою Анну Николаевну, которая не будет уступать преуспевающему работнику на месте.

«Пока люди всё ещё хотят видеть и общаться с людьми, а не с роботами. Но общество очень быстро трансформируется» Кадр из сериала «Проект “Анна Николаевна”»

«В будущем роботы научатся делать и это: создавать себя и делать себе подобных»

Как вы считаете, может ли робот заменить человека в важных и первостепенных профессиях – таких как врач, пожарный или полицейский, как в сериале «Проект “Анна Николаевна”»?

– Прямо сейчас, мне кажется, не может. В перспективе 50 лет, учитывая темпы развития искусственного интеллекта и вычислительных мощностей, почти сможет. На текущий момент у людей слишком непредсказуемое поведение, и роботам слишком тяжело воспринимать и оцифровывать поведение людей. Всё-таки пока мы говорим о роботах, как о неких алгоритмах, при этом жёстких. А для работы с человеком необходимы очень гибкие методы, очень гибкие подходы, а это то, что должны делать нейронные сети, но в итоге они тоже являются алгоритмами. Должен появиться какой-то супер интеллект, чтобы можно было качественно работать с людьми. Прежде всего нужно спросить у людей «Нужно ли им это?» и узнать, куда мы в целом движемся. Надеюсь, что в ближайшем будущем мы с коллегами сможем создать нечто приближенное к Анне Николаевне, но пока это что-то из разряда фантастики.

Исходя из вашего опыта, готово ли общество к такому рода заменам? Какие могут возникнуть сложности?

– В целом, я думаю, пока не готово. Пока люди всё ещё хотят видеть и общаться с людьми, а не с роботами. Но общество очень быстро трансформируется и может через 50 лет будет вполне себе готово.

Интересный момент, связанный с эмоциональным окрасом поведения и мыслительных процессов роботов. Как вы считаете, могут ли они в ходе технической эволюции обрести хоть какую-то часть чувств, как в случае с роботом-андроидом Анной Николаевной? Например, чувство ревности или ответственности, привязанности или депрессии?

– Это философский вопрос, его можно перефразировать и задать обратный вопрос – нужно ли это обществу? Зачем к этому стремиться? На мой взгляд, роботы должны быть роботами. Им необязательно иметь глубокий интеллект, привязанность или какие-либо другие свойства, которые присущи человеку.

«Роботы тоже манипуляторы, они созданы под одну конкретную задачу. Например, перемещать предмет из одной точки в другую на короткие расстояния, но уже сейчас они становятся умнее» Фото: предоставлено пресс-службой IT-парка

Создание искусственного интеллекта – это попытка борьбы с человеческой неидеальностью во благо самого человека и помощи емулибо же желание создать что-то, что станет новой эрой?

– Я считаю, что это дополняющие друг друга факторы. Однозначно, человек создает роботов, чтобы компенсировать свои недостатки, работу в тяжелых условиях, повторяющиеся процессы. С одной стороны, это замещение человека именно в таких процессах, ведь человек должен заниматься креативными индустриями, создавать, а не выполнять монотонную работу. Роботы должны научиться развиваться и адаптироваться под современные условия. Для этих целей и развивается искусственный интеллект, чтобы роботы становились более универсальными, более адаптивными. Роботы тоже манипуляторы, они созданы под одну конкретную задачу. Например, перемещать предмет из одной точки в другую на короткие расстояния, но уже сейчас они становятся умнее. Оснащаются сенсорами и датчиками, которые позволяют им распознавать окружающую их среду, распознавать объекты, понимать, что находится рядом и подстраивать свои движения под условия.

Как вы считаете, смогут ли роботы в будущем стать самостоятельной единицей? Например, создавать институты семьи и брака?

– Если говорить о том, создавать ли роботам институты семьи и брака, то, возможно, в будущем роботы научатся делать и это: создавать себя и делать себе подобных. Случится будущее в формате предыстории матрицы в тематике sciencefiction. Думаю, было бы интересно посмотреть на это. Кстати, если мне не изменяет память, то в одной из серий Анна Николаевна оказалась беременна, но данную линию решили не развивать далее. Мне, с точки зрения той самой предыстории матрицы, было бы интересно посмотреть на получившееся от слияния робота и человека.

Мы благодарим Максима за комментарии и приглашаем и вас, дорогие читатели, к просмотру второго сезона сай-фай комедии «Проект “Анна Николаевна”» с понедельника по четверг в 21:00 на ТНТ!