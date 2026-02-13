«Пока был на СВО, перенес два инфаркта и даже не заметил»: история ветерана из Казани

Марат Валиев – мобилизованный из Казани. Воевал под Авдеевкой, там же получил ранение. До СВО он работал водителем, после возвращения его повысили на работе – теперь он отвечает за исправность троллейбусов депо №1. Говорит, после того, как побывал на фронте, его взгляды на жизнь кардинально поменялись.





Информационное агентство «Татар-информ» и филиал государственного фонда «Защитники Отечества» продолжают серию материалов в рамках проекта о ветеранах СВО «Назад в мирную жизнь». После участия в спецоперации военнослужащие – и контрактники, и кадровые офицеры, и мобилизованные – охвачены заботой государства и общества. Им помогают вернуться в мирную жизнь, устроиться на работу, при желании освоить новую профессию.

«Если мне дали повестку, значит, я достоин называться защитником Родины»

Житель Казани Марат Валиев был мобилизован осенью 2022 года. Служил под Авдеевкой, участвовал в штурмах. За время службы перенес два инфаркта на ногах, не заметив их. Узнал об этом только в госпитале, куда его направили после ранения.

Дома Марата ждала супруга Елена, в браке они 23 года. Жена для Марата – правая рука и надежный тыл. Он уверен: только благодаря ее молитвам вернулся домой живым. У супругов двое сыновей – 15 и 19 лет. Отец для них всегда был примером, а после того, как он вернулся с СВО, у них появился еще один повод для гордости.

За участие в СВО Марат Валиев награжден медалью «За отвагу», а недавно его наградили медалью «За доблестный труд». В торжественной обстановке награду ему вручил Раис Татарстана.

«Я с 1999 года работаю в “Горэлектротранспорте”, который сейчас называется “Метроэлектротанс”. До мобилизации работал водителем аварийно-восстановительной службы», – рассказывает он.

Работу пришлось оставить, когда в октябре 2022 года Марат получил повестку.

«28 октября мне вручили повестку, уже на следующий день я оказался в распределительном центре. Я уверен: если мне дали повестку, значит, я достоин называться защитником Родины. Кто-то мне говорил: “Ты же можешь не идти”. А как не идти? Мне же дали повестку, там написаны мои фамилия и имя. Категория здоровья позволяла служить – я был здоров. Для меня лично вопроса о том, идти или нет, даже не вставало», – рассказывает он.

После двух месяцев обучения мобилизованных отправили в Донецкую Народную Республику. Добирались они через Ростов 14 дней.

«Путь был долгим – все для того, чтобы враг не догадался, что едет эшелон с мобилизованными», – объяснил ветеран.

«Врачи сказали, что мне сильно повезло – осколками не задело жизненно важные органы»

Служил Марат на Авдеевском направлении, там он пробыл около месяца.

«Поначалу было интересно. Мы же все мальчишки, нам интересно побегать, пострелять, вспомнить, как в армии служили. Я служил два года в войсках ПВО, в роте охраны, каждый день ходил на стрельбища, поэтому знаю, что такое автомат. Наше первое боевое задание заключалось во взятии укрепрайона вблизи одной из деревень. Деревня эта была небольшая. Там все деревни небольшие – за 15 минут можно пройти. Но идти до цели нужно было долго, около 30 километров. И вот мы дошли до цели. Было страшно, не скрою», – вспоминает он.

Первый штурм провалился – подразделение Марата атаковали дроны.

«Мы отступили и через четыре часа пошли снова. Командир сказал, что если сейчас мы этого не сделаем, потом уже будет бесполезно. Мы зашли на второй штурм, но враг уже был подготовленный – по нам начали бить крупнокалиберными снарядами из танка. Всей группой мы оказались под мостом, выйти оттуда не удавалось. Чтобы уйти, нужно было ждать, пока стемнеет. Дело было в 4 утра, поэтому ждать нужно было долго», – рассказывает Марат.

Начался обстрел, и под мост залетел танковый снаряд.

«Многих ребят посекло осколками. Один человек погиб – это был мой коллега, мы работали вместе. Ему было около 30 лет», – добавил он.

Осколками Марату задело правую руку. Все, что произошло после этого, помнит плохо.

«Мне потом врачи сказали, что мне сильно повезло – осколками не задело жизненно важные органы, а главное – аорту. Я ее даже видел, она буквально висела, осколок прошел в миллиметре. После этого случая моя вера стала еще сильнее. Пока я был на передовой, моя жена много молилась. Я мусульманин, а она – православная: она ходила и в мечеть, и в церковь. Я думаю, что, возможно, благодаря этому я остался жив», – рассуждает он.

«Кардиологи МКДЦ мне сказали, что я дважды перенес инфаркт»

Через четыре часа те, кто был на ногах, смогли эвакуироваться самостоятельно. Бойцов доставили в госпиталь в Ясиноватую.

«Там я встретил земляка, мы познакомились с ним, когда получали форменную одежду в Казани. Разговорились, думали, будем вместе служить, но нет, нас распределили в разные части. И вот я встретил его в прифронтовом госпитале. Оказалось, он хирург с пятилетним стажем. Он мне помог, оказал первую помощь: достал осколки, обработали рану. Потом меня отправили в другой госпиталь под Санкт-Петербургом. Там мне должны были сделать операцию», – вспоминает Марат.

Врачи не спешили с операцией – у Марата было очень высокое давление, наркоз он мог просто не пережить.

«Время шло, ткани руки отмирали все больше, начинался некроз. С помощью препаратов удалось нормализовать давление, и мне провели операцию. Но врачам не удалось сохранить полноценное функционирование руки – у меня полностью отсутствуют сухожилия трехглавой мышцы, поэтому руку я могу сгибать в локте только вверх. Вниз – не получается, она не выпрямляется, постоянно остается согнутой. Я правша, но сейчас многое уже научился делать левой рукой», – объясняет ветеран.

Ранение поначалу посчитали легким. Марату дали отпуск, после чего он должен был вернуться в строй.

«Я вернулся в Казань, жена по моему состоянию поняла, что со мной что-то не то, отправила меня к кардиологам в МКДЦ – там мне сказали, что я дважды перенес инфаркт. Удивительно, но я этого даже не заметил. Это ведь не насморк – если бы был насморк, я бы заметил, а тут было сложно разобраться, что со мной происходит», – рассказывает он.

Позже в сосудах у него нашли большой тромб, пришлось ставить стент. Врачи сделали вывод: возвращаться на фронт Марату нельзя, и его демобилизовали.

«Сейчас у меня много общения на работе, на мне 97 единиц техники»

После возвращения к мирной жизни работать, как прежде, водителем он уже не мог. Но руководство пошло навстречу – его взяли слесарем.

«После травмы работать было непросто, но коллеги отнеслись с пониманием, помогали. Спасибо им большое. А потом меня перевели мастером бригады участка заявочных ремонтов. Сейчас у меня много общения на работе, на мне 97 единиц техники. Каждый день троллейбусы выезжают, у каждого водителя свои запросы. Каждый вечер у нас совещания. Я уже сам ничего не делаю, только руковожу людьми», – объясняет он.

После возвращения освоиться в мирной жизни ему помогли в фонде «Защитники Отечества»

«У меня есть свой социальный координатор, ее зовут Розалия Шакирзянова. Она большая молодец! Помогла с оформлением всех документов. Мне даже не пришлось бегать по кабинетам – она сама обо всем позаботилась. Было много заморочек с получением удостоверения ветерана боевых действий, и тут она тоже все на себя взяла. Помогла оформить все льготы, выплаты», – рассказывает Марат.

Поддержкой Правительства ветеран доволен, но говорит, что многого не требует.

«Я не хочу пользоваться своим статусом. Вот нас отвели на диспансеризацию и говорят мне: “Заходи без очереди”. А я не могу – там бабушка с 8 утра сидит, разве мне совесть позволит пройти? Я что, воевал ради этого?» – рассуждает он.

«На них сейчас все держится, они большая гордость для всего Татарстана»

Ему предлагали съездить в санаторий и заняться спортом, но Марат отказался.

«Моему отцу 70 лет, а матери 68. У них дом в деревне – вот там мой спорт и санаторий. После возвращения с СВО я бросил курить, завязал с алкоголем. Хочется просто жить. Когда начинаешь что-то терять, сразу появляется вкус к жизни. Видимо, где-то наверху мне было написано через все это пройти и многое для себя понять», – уверен он.

Марат рассказывает, что пока был на передовой, семья за него очень переживала.

«Больше всех, наверное, переживал младший сын. Он каждый день спрашивал, как у меня дела. Одноклассники часто говорили ему, что я не вернусь, погибну – дети нередко не осознают, что такое война, насколько ценна жизнь. Сыну было непросто. Когда я вернулся, он очень сильно радовался, просил, чтобы я каждый день встречал его из школы и чтобы обязательно был в форме. Он мной очень гордится, всем рассказывал, что я вернулся», – улыбается Марат.

После возвращения в мирную жизнь мировоззрение у него сильно поменялось.

«Думаю, многие хотели бы сейчас оказаться на моем месте: сидеть в тепле, в городе, где не слышно взрывов. Ты зашел в ванну, включил свет, из крана течет теплая вода. Для многих это обычные нормальные вещи, люди этого не ценят. В окопе такого нет. У меня как-то спросили: “А вы что там, не при гостинице жили?” Они даже отчета себе не отдают в том, что говорят. Те, кто не участвовал в боевых действиях и своими глазами не видел, что там творится, совершенно не осознают всех ужасов войны. Они только спрашивают: “Ну когда там все закончится?” Со многими прежними приятелями у меня даже общих тем для разговоров теперь нет. Я потерял троих сослуживцев, это были достойные ребята, они осознанно шли воевать. Но я не осуждаю тех, кто прятался, – это не каждому дано. Нужна большая воля и сила, чтобы решиться на такое», – отметил Марат.

Во время разговора то и дело ощущалось: Марат чувствует вину за то, что сейчас не на передовой. Он постоянно на связи со своими сослуживцами, говорит, что с момента мобилизации они стали настоящими военными профессионалами.

«На них сейчас все держится. Они большая гордость для всего Татарстана», – подчеркнул он.

Фотографии предоставлены Маратом Валиевым