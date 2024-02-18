«Поистине рәхмәт»: камерный хор Татарстана вышел в финал шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!»

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Государственный камерный хор Татарстана под руководством заслуженного деятеля искусств РТ Миляуши Таминдаровой принял участие в специальном сезоне телевизионного проекта «Ну-ка, все вместе! Хором!» и прошел в финал. Они исполнили песню «Ак калфак», также в женской партии можно было услышать популярные строки «Улетай на крыльях ветра...» из оперы Александра Бородина «Князь Игорь».

«Поистине рәхмәт. Государственный камерный хор набирает 99 голосов из 100. Мы узнаем, кто сегодня не получит чак-чак», – пошутил после выступления российский эстрадный и оперный певец Николай Басков.

«На самом деле я сидел и думал, что вот именно такие выступления знакомят нас с Россией, потому что ведь большинство людей не знают России – которые живут в России я имею в виду. И вот через такие выступления высочайшего уровня они узнают нашу страну. И вот теперь, надеюсь, многие поедут в Казань, куда, конечно, стоит поехать и посмотреть», – сказал оперный певец, заслуженный артист Татарстана Альберт Жалилов.

Он признался, что расплылся в улыбке после того, как коллектив начал петь. «Я понял, что это будет блестяще», – сказал он.

После него слово взял российский певец, актер и телеведущий Сергей Лазарев. «Честно говоря, песня на иностранном языке, не очень было понятно, конечно», – пошутил сначала музыкальный исполнитель. «Я чувствую сердцем, когда это сделано талантливо и профессионально, а когда тяп-ляп. Я не могу не реагировать на профессиональное исполнение, не могу не реагировать на мастерство и душу, на такую мощь. Я говорю вам от всей души спасибо, что вы прозвучали именно так, именно на татарском языке», – подчеркнул Лазарев.

«Именно с таким результатом – 131 голос – хор из Татарстана проходит в тройку лидеров и занимает второе место», – подвел итоги Басков.