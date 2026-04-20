Поисковый отряд «Нефтехимик» отправился на 44-ю «Вахту Памяти» под Волгоградом

Поисковый отряд «Нефтехимик» нижнекамского предприятия СИБУРа отправился в очередную, 44-ю по счету экспедицию. 20 бойцов поискового отряда «Нефтехимик», включая 12 работников «Нижнекамскнефтехима», заступили на весеннюю «Вахту Памяти» в местах ожесточенных боев Сталинградской битвы.

Как рассказала командир отряда Ольга Ланцова, «Вахта» стартовала до начала полевого сезона, когда земля еще не покрылась травой, а воронки и окопы просматриваются лучше всего. Летом из-за жары «почва становится твердой, как бетон», и работать намного сложнее.

«На «вахту» приезжают либо один раз, либо надолго, – отметила Ольга Ланцова. – Если после первой поездки поиск не затянул, становится понятно – это дело не для него. Либо наоборот, поиск станет смыслом жизни».

Для многих участников нынешняя экспедиция – далеко не первая. Аппаратчик завода этилена Ильдар Хакимуллин специально взял отпуск, чтобы в 12-й раз выехать на раскопки. Он уже работал на Смоленщине, в Карелии, под Таганрогом. А вот сменный инженер Руслан Исаков отправился в первый раз: «Я буквально загорелся идеей, впечатлившись рассказами коллеги. Не пугают ни спартанские условия, ни тяжелая работа. Жизнь в палатках, приготовление пищи на огне – малая жертва для великого дела».

Поисковый отряд «Нефтехимик» создан в 2004 году. За 20 лет бойцы выезжали в экспедиции 43 раза, проведя на «Вахте Памяти» в общей сложности 946 суток. Они нашли, эксгумировали и захоронили останки более 1000 красноармейцев, установив имена 39 защитников Отечества.

Только под Волгоградом нефтехимикам удалось обнаружить останки 141 бойца. В прошлом году главным итогом стали два установленных имени: Илларион Кравец (1913 г.р.) и Николай Михальков (1912 г.р.). Эти находки дали надежду родственникам, десятилетиями искавшим место упокоения своих предков.

Одна из самых ярких историй случилась в 2022 году, когда отряд обнаружил останки Ивана Губарева (1900 г.р.). Благодаря сохранившемуся медальону удалось найти внучку бойца – Марию Шереметову. Молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила родство, и солдат с воинскими почестями был перезахоронен на родине, в городе Батайске.

«Это настоящее чудо, – рассказывала тогда Мария Николаевна. – Я долго искала дедушку, писала письма в архив, ездила на Мамаев Курган… И вот он нашелся!»

В рекордном 2019 году отряд поднял останки 62 солдат, установил судьбу Михаила Бочарова (1899 г.р.), чей внук смог наконец поклониться праху деда. В том же сезоне на глубине полутора метров поисковики нашли нескольких бойцов, а рядом – четыре медальона, один из которых оказался в хорошем состоянии. Среди необычных находок – курительный мундштук, стеклянные хлорницы, компас на руке солдата и множество цветных карандашей, что может говорить о том, что кто-то из погибших работал с картами.

«Мы очень надеемся, что и в этом году удача будет сопутствовать нам, – поделилась перед отправлением командир отряда Ольга Ланцова. – Нас ждет земля, где каждый квадратный метр хранит память о подвиге. Удача приходит только к тем, кто упорно работает. И, конечно, спасибо СИБУРу за неизменную поддержку этого по-настоящему важного дела».

Экспедиция продлится несколько недель, а ее результатами участники поискового отряда поделятся со своими коллегами и жителями Нижнекамска. Так имена героев продолжат свой путь по реке времен, став живым символом мужества и преданности родной земле для нового поколения нижнекамцев.

Поисковый отряд «Нефтехимик» создан в 2004 году при поддержке «Нижнекамскнефтехима», входит в объединение «Отечество». Участники ведут поиск погибших в Великую Отечественную войну, устанавливают имена и находят родственников. В 2020 году при поддержке предприятия открыт музей Боевой Славы с подлинными находками отряда. Для школьников и студентов проводятся экскурсии.

