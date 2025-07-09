«Поисковый фронт»: в Татарстане стартовала Всероссийская школа поисковика

Фото: Объединение «Отечество» Республики Татарстан

9 июля на острове Вертолетный в Спасском районе Татарстана торжественно открылась Всероссийская школа «Поисковый фронт». Этот масштабный проект вновь объединил участников поискового движения из 18 регионов страны — от южной Астрахани до сибирского Красноярска.

На открытии присутствовали представители Госсовета Татарстана, федеральных структур и общественных патриотических организаций. С приветственным словом к участникам обратились федеральный инспектор по РТ Александр Окатьев, депутат Госсовета и директор татарстанского отделения РВИО Тимур Камалетдинов, а также глава молодёжной организации «Объединение „Отечество“» Александр Коноплев.

«Поисковики — это настоящие герои нашего времени. Ежедневно они совершают тихий подвиг. Мы рады, что именно Татарстан стал точкой притяжения для таких людей», — отметил Камалетдинов.

В этом году школу проходят 200 участников в возрасте от 18 до 65 лет. Здесь собрались и новички, делающие первые шаги в поисковом деле, и опытные волонтёры, десятилетиями занимающиеся восстановлением судеб пропавших без вести солдат.

Фото: Фото: Объединение «Отечество» Республики Татарстан ©

Сразу после церемонии открытия начались обучающие занятия: вводные лекции, курсы по технике безопасности, основам работы с археологическими находками и солдатскими медальонами, а также практикумы по фиксации эксгумаций. Вечером проходят командные визитки, тематические встречи и обмен опытом между регионами.

Организатором выступает Объединение «Отечество» при поддержке РВИО Татарстана, Фонда президентских грантов и Поискового движения России. С 2015 года в Татарстане действует первая в стране школа постоянного поискового образования — за это время здесь обучились более 4500 человек.

Практические результаты этой работы впечатляют. Весной 2025 года в рамках «Вахты Памяти» татарстанские поисковики провели 18 экспедиций в регионах с тяжёлыми боями времён Великой Отечественной войны. Итог — обнаружены останки 333 бойцов, найдены 11 медальонов, две красноармейские книжки и личные вещи, помогающие восстановить их биографии.

Программа школы насыщена: от лекций по ДНК-идентификации до практикумов по использованию цифровых карт и баз данных. Участники делятся на группы по уровню подготовки — для новичков и опытных специалистов. Особое внимание уделяется не только самому поиску, но и грамотному оформлению находок, восстановлению имён и увековечиванию памяти погибших.

Фото: Фото: Объединение «Отечество» Республики Татарстан ©

«Наша задача — не просто найти, а восстановить судьбы. Вернуть имена тем, кто остался безымянным на полях войны», — подчеркнул Александр Коноплев.

Практические занятия, работа на местности, тематические вечера и обмен опытом — всё это формирует уникальную атмосферу, в которой рождаются не только знания, но и поисковое братство.

Завершится работа школы 12 июля. В финальный день подведут итоги, отметят лучших участников и обсудят планы новых экспедиций. «Поисковый фронт» — это не только учебная площадка, но и крепкое сообщество, объединённое одной целью — хранить живую память о подвиге поколения Победы.