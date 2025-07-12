«Поисковый фронт» собрал 200 участников со всей России на острове Вертолетный

Фото: пресс-служба Объединения «Отечество» РТ

В Татарстане завершилась Всероссийская школа поисковика «Поисковый фронт», приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

С 8 по 12 июля на острове Вертолетный в Спасском районе республики собрались 200 участников из 20 регионов России – представителей поисковых объединений в возрасте от 18 до 65 лет, входящих в состав Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России».

В течение пяти дней поисковики осваивали новые методики, делились практическим опытом, оттачивали профессиональные навыки и расширяли круг профессиональных контактов. В программу школы вошли лекции ведущих специалистов, практические занятия, мастер-классы по актуальным направлениям поисковой деятельности, а также творческие мероприятия и командные активности.

Школа стала самым масштабным образовательным проектом для поисковиков в стране. Она нацелена на развитие патриотических ценностей среди молодежи и укрепление поискового движения, полностью соответствуя задачам национального проекта «Молодежь и дети».

Фото: пресс-служба Объединения «Отечество» РТ

На мероприятии присутствовали депутат Государственной думы РФ, ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева, заместитель директора Департамента Министерства обороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов, министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков, заместитель министра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова, Депутат Государственного Совета РТ – исполнительный директор Российского военно-исторического общества в РТ Тимур Камалетдинов, Руководитель Региональной общественной молодежной организации «Объединение «Отечество» РТ Александр Коноплев.

Елена Цунаева в своем обращении к участникам поблагодарила их за выбор поисковой деятельности, подчеркнув, что не каждый готов нести такую ответственность и осваивать столь широкий спектр знаний. Она отметила, что профессионалы в этой сфере всегда будут востребованы.

Андрей Таранов передал слова поддержки от Министерства обороны РФ, напомнив, что в Татарстане уже 11 лет последовательно готовят специалистов, способных вести поисковые работы на местах бывших сражений. Он выразил уверенность, что деятельность поисковиков является живым воплощением памяти о павших защитниках Отечества.

Фото: пресс-служба Объединения «Отечество» РТ

Лучшие участники получили официальные благодарности, награды Минобороны РФ за отличие в поисковом движении, а также благодарственные письма от председателя Госсовета Татарстана за вклад в развитие молодежной политики и общественной активности.

Министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков также поблагодарил поисковиков за важную и созидательную работу. Он подчеркнул, что молодое поколение должно не только помнить подвиги предков, но и рассказывать о них в условиях современной информационной борьбы. Садыков отметил вклад образовательных учреждений и предприятий, поддерживающих поисковиков.

Одна из участниц, Анастасия Иванова из Казанского государственного энергетического университета, рассказала, что участвует в школе уже третий год. По ее словам, личная история ее семьи стала для нее мотивом присоединиться к движению – ее прадед и сам участвовал в войне.

Иванова отметила, что лекции – в частности, по щуповому поиску – дали полезные знания, которые команда применяет во время экспедиций в Ленинградскую, Новгородскую и Волгоградскую области.

Организатором мероприятия выступила РОМОО «Объединение «Отечество» Республики Татарстан» при поддержке аппарата полпреда Президента РФ в ПФО, Минмолодежи РТ и «Поискового движения России». Проект реализован с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, а также при поддержке регионального отделения Российского военно-исторического общества в Татарстане.