Поисковое движение Татарстана признали лучшим в ПФО

Поисковое движение Татарстана заняло первое место в окружном конкурсе «Никто не забыт». Об этом сообщил заместитель министра по делам молодежи РТ Владислав Усанов на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной итогам слета поисковых отрядов Приволжского федерального округа.

Проект «Никто не забыт» реализуется с 2014 года под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО. Он объединяет поисковые отряды регионов округа. Участники не только соревнуются между собой, но и обмениваются опытом, обсуждают результаты экспедиций и развивают сотрудничество между органами власти и добровольческими объединениями.

«Мы рады и очень горды за то, что наши поисковики в этом году заняли первое место», – отметил Усанов.

По его словам, поисковое движение Татарстана объединяет около 1,2 тыс. человек. В республике действуют более 60 поисковых отрядов. В их работе участвуют студенты вузов, выпускники и представители старших поколений. Добровольцы выезжают в экспедиции, изучают архивные документы, ищут останки погибших во время Великой Отечественной войны бойцов и устанавливают их имена.

История поискового движения в республике началась еще в советское время. В 1968 году поисковой работой занялись студенты Казанского государственного университета. В 1993 году движение получило развитие в современном Татарстане. Сегодня одним из его руководителей является Александр Коноплев.

Поисковые отряды республики работают примерно в 14 регионах России и за ее пределами. Среди мест проведения экспедиций – Мясной Бор в Новгородской области, где в 1942 году шли тяжелые бои и Вторая ударная армия пыталась прорвать блокаду Ленинграда, Волгоградская область, где проходила Сталинградская битва, а также Беларусь.

Одним из результатов поисковой работы этого года стала экспедиция на месте расположения типографии Второй ударной армии. По словам Усанова, участники подняли там более 200 бойцов. На этом направлении во время войны служил и татарский поэт, Герой Советского Союза Муса Джалиль.

Еще одна значимая находка – самолет экипажа Героя Советского Союза, участвовавшего в бомбардировке Берлина в 1941 году. По словам Усанова, поисковикам удалось обнаружить самолет и установить личности всех членов экипажа.

Помимо полевых экспедиций, поисковики занимаются архивными исследованиями и идентификацией погибших с помощью ДНК. В Казани на шоссе Энтузиастов, 22а, работает музей поискового движения и центр, где устанавливают личности погибших военнослужащих. Эта работа ведется не только в отношении бойцов Великой Отечественной войны, но и в рамках современных поисковых задач, связанных со специальной военной операцией.

Усанов подчеркнул, что поисковая деятельность остается одним из приоритетных направлений молодежной политики Татарстана. По его словам, она позволяет вовлекать молодых людей в добровольчество, сохранять историческую память и возвращать семьям сведения о судьбе родственников, пропавших без вести много десятилетий назад.