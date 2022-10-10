Поисковиков Татарстана отметили на слете «Никто не забыт» в Истомино

В Нижегородской области на базе учебно-методического центра Приволжского федерального округа «Гвардеец» в деревне Истомино прошло закрытие окружного Слета поисковых отрядов «Никто не забыт» с подведением итогов конкурсных номинаций. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

Окружной этап собрал 14 команд из разных регионов Приволжского округа. В течение трех дней отряды принимали участие в конкурсных испытаниях, связанных с поисковой деятельностью. Они продемонстрировали знания в области топографии и ориентирования на местности, навыки архивного поиска и оказания первой медицинской помощи. Также команды приняли участие в военно-исторической и поисковой викторинах.

В церемонии закрытия слета принял участие заместитель полпреда Президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

«За прошедшие три дня подведены итоги поискового сезона 2022 года, определены лучшие руководители и бойцы поисковых отрядов, лучшие инновационные наработки и регионы, в которых поисковому движению оказывается наибольшая поддержка. За это время вы выдержали непростые конкурсные испытания, проявили навыки и качества, необходимые для успешного выполнения поисковой работы. Надеюсь, что приобретенный опыт пригодится вам и в дальнейшем», – сказал Машковцев. Он напомнил, что Президент России Федерации Владимир Путин неоднократно отмечал высокую роль поискового движения России и значимость проводимой поисковиками работы.

Все победители и призеры Слета поисковых отрядов ПФО награждены дипломами полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и ценными подарками.

Номинация «За вклад в развитие поискового движения» 1 место занял председатель совета организации «Объединение «Отечество» из Татарстана Александр Коноплев. Второе место досталось директору Центра военно-патриотического воспитания молодежи и подростков «Набат» Саратовской области Сергею Василенко, третье место – руководителю поискового отряда «Память» из Мордовии Ивану Селеверстову.

Также Татарстан занял первое место в номинация «Средства массовых коммуникаций», где оценивалась информация о работе со средствами массовых коммуникаций. Второе место заняла Пензенская область, на третьем месте – Оренбургская область.