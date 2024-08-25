Поисковики Заинска нашли останки 6 бойцов, участвовавших в Сталинградской битве

Шестнадцать поисковиков из Заинска вернулись домой из экспедиции в Волгоградской области. Около хутора Вертячий они нашли останки шести бойцов Красной армии, принимавших участие в Сталинградской битве, и с почестями похоронили их. Об этом сообщает «Заинск-информ».

Находящийся на левом берегу Дона Вертячий был занят немецкими войсками 21 августа 1942 года и освобожден 29 ноября 1942-го.

Рядом с хутором нацисты устроили концентрационный лагерь для советских военнопленных. В нем погибли от невыносимых содержания или были расстреляны около 1,5 тыс. человек. На месте лагеря установлен памятный знак.

Издание отмечает, что 20 августа троих новичков поискового отряда «Гвардия» приняли в поисковики. Сначала они прочитали клятву, после чего руководитель отряда «Гвардия» Виктор Никифоров провел обряд посвящения с помощью поискового щупа и лопаты.

«Такая традиция существует в нашем отряде очень много лет. Хочется верить, что те, кто только стал поисковиком, не бросят такое занятие и продолжат участвовать в экспедициях еще не один год», — заметил он.