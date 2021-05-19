Поисковики «Татнефти» и внук де Голля стали участниками проекта «Сталинград 2021»

Поисковики «Татнефти» вместе с внуком генерала Шарля де Голля — 25-летним Бертраном де Голлем отправились на поиски останков солдат в местах ожесточенных боев Второй мировой войны в рамках совместного российско-французского проекта «Сталинград 2021», пишут «Нефтяные вести».

Французских исследователей пригласил Фонд развития русско-французских исторических инициатив.

По словам президента Фонда Пьера Малиновского, молодое поколение французов ничего не знает про Сталинградскую битву: «Для них Сталинград — это квартал в Париже. Подобного рода проекты позволят ознакомить молодое поколение с историей, чтобы для них „Сталинград“ было значимым словом».

Оператор по добыче нефти и газа НГДУ «Нурлатнефть» Николай Паймухин 2 раза в год выезжает в Волгоградскую область в составе нурлатского сводного поискового отряда «Боевое братство». В этом году сюда прибыли отряды с Заинска, Бугульмы, Альметьевска, Нурлата, Нижнего Новгорода, Ревды, Екатеринбурга, Туймазы, Астрахани, Якутии и впервые — из Франции.

лены отряда «Боевое Братство» во время последней поездки обнаружили и подняли останки 35 бойцов. Французы обещали приехать и на осеннюю вахту.