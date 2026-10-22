Поисковики Татарстана нашли около 90 фрагментов бомбардировщика Пе-2

Об этом сообщил председатель совета региональной общественной молодежной организации «Объединение «Отечество» Республики Татарстан Александр Коноплев на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», посвященной итогам слета поисковых отрядов Приволжского федерального округа «Никто не забыт».

По словам Коноплева, искать детали приходится в труднодоступных местах. Иногда участники экспедиций преодолевают десятки километров по бездорожью, чтобы добраться до участков, где охотники или местные жители когда-то обнаружили обломки самолета. Некоторые из этих территорий практически не посещались людьми десятилетиями.

Поиск осложняется тем, что значительная часть фрагментов авиационной техники за прошедшие годы была сдана на металлолом. Поэтому обнаружение сохранившихся деталей становится важным этапом восстановления бомбардировщика.

«Главная задача – собрать самолет из оригинальных деталей минимум на 70–80%, чтобы он был максимально аутентичным как снаружи, так и внутри», – пояснил Коноплев.

Проект реализуется при поддержке благотворительного фонда «Татнефть». По словам руководителя объединения «Отечество», работа требует не только поисковых экспедиций, но и постепенного создания необходимой инфраструктуры. У организации нет собственной базы и станочного парка, поэтому проект развивается поэтапно, в том числе за счет грантов и государственной поддержки.

История экспедиций и найденной техники также становится частью документального проекта. Продолжается выпуск книги «Крылья Татарстана – установить легенду», третий том которой рассказывает о поднятой авиационной технике, поисковых работах и судьбах экипажей.

После завершения восстановления самолета планируется создать музей одного экспоната. Вокруг машины разместят мониторы с видеоматериалами об экспедициях и фотодокументацией всех этапов работы.

Проект призван сохранить подлинные детали легендарного бомбардировщика и рассказать посетителям об истории самолета, поиске его фрагментов и работе добровольцев.