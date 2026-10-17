Поисковики РТ принимают участие в XII Слете поисковых отрядов ПФО

Фото: пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО

В Нижнем Новгороде состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню в рамках XII Слета поисковых отрядов Приволжского федерального округа «Никто не забыт». Татарстан на мероприятии представляют 16 поисковиков, сообщает пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО.

Заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО Олег Машковцев принял участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню и осмотрел экспозицию, посвященную итогам нынешнего полевого поискового сезона.

Экспозиция разместилась в выставочном центре «Манеж» на территории Нижегородского кремля. Она включает находки времен Великой Отечественной войны, обнаруженные участниками слета в поисковых экспедициях 2026 года. Особое внимание организаторы выставки уделили знакомству школьников и студентов с поисковой работой и ее значением для сохранения исторической памяти.

В этом году к участникам из Приволжья присоединилась сборная команда Уральского федерального округа. Машковцев заметил, что изучение находок продолжается и после завершения экспедиций. Работа с артефактами и архивными документами помогает устанавливать имена погибших бойцоы, разыскивать их родственников и восстанавливать неизвестные страницы истории.

Проект, который реализуется при поддержке полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова, нацелен на то, «чтобы память о павших защитниках Отечества оставалась жива», добавил он.

Фото: пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО

Чиновник поделился личной историей, связанной с работой поискового отряда «Совесть». В этом году в Калининградской области поисковики обнаружили самолет и останки его родственника – летчика, которого искали на протяжении пяти лет. Благодаря их настойчивости семья смогла похоронить погибшего пилота на его родине, в Кировской области.

Напомнил Машковцев и о том, что поисковики Приволья ежегодно проводят примерно 160–180 экспедиций. Их находки становятся основой для дальнейших архивных исследований.

XII Слет поисковых отрядов «Никто не забыт» открылся в Нижегородской области 14 октября. Программа включает испытания по проведению и документированию полевых поисковых работ, архивному поиску, оказанию первой помощи, а также военно-историческую и поисковую викторины. Новым испытанием стала «Поисковая тропа», моделирующая работу в реальных полевых условиях.

Слет проводится с 2014 года. Его организаторами выступают аппарат полномочного представителя Президента России в ПФО, Министерство молодежной политики Нижегородской области, «Поисковое движение России» и Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжьее. Проведение подобных мероприятий соответствует целям и задачам национального проекта «Молодежь и дети».