Поисковики о своих проектах: «Отдаем долг тем, кто пожертвовал жизнью за наше будущее»

С 1993 года в Татарстане ведет деятельность Региональная Общественная Молодежная Организация «Объединение «Отечество», которая включает более 1,2 тыс. поисковиков всех возрастов в составе 61 поискового отряда и 4 исторических клубов. Сегодня журналистам провели экскурсию по штабу организации.

Участники Молодёжного Объединения «Отечество» РТ участвуют в поисковых экспедициях по захоронению останков погибших в годы Великой Отечественной войны военнослужащих в Волгоградской, Калужской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и прочих областях.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Руководитель движения Александр Коноплев рассказал о профильных проектах поисковиков из Татарстана. Так, по его словам, один из ярких примеров – Всероссийская школа «Поисковый фронт» – первое в России постоянно действующее учебное заведение для поисковиков, в котором они могут освоить инновационные методы ведения поисковой работы. В образовательную программу входят обучение методикам военной археологии, основам документации и фотофиксации.

Школа работает круглый год. Здесь учатся поисковой работе люди со всей страны. Обучение прошли более четырех тысяч человек из 38 регионов России.

«Мы не обучаем как искать. Поисковик нашел солдата. Что делать в первую очередь? Этому мы и учим. Хотя, безусловно, наш основной проект – "Вахта памяти". Поисковики выезжают с экспедициями на места боев. Поисковик не просто копатель, это следователь. Он пришел на место гибели воина, отдавшего жизнь за Родину», – рассказал Александр Коноплев.

Ещё один проект – Всероссийский информационно-поисковый центр (ВИПЦ) – единый центр по сбору, систематизации и хранению результатов поисковых работ. Там скапливаются документация, протоколы раскопа, эксгумации, акты захоронения. Вся страна пользуется этим ресурсом.

Александр Коноплев рассказал и о проекте – «Имена из солдатских медальонов». Издано 11 томов, содержащих сведения о 23 тыс. солдат, найденных и опознанных во время поисковых экспедиций. Готовится уже 12-й том.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Молодежная Организация «Объединение «Отечество» ведет работу по восстановлению основного фронтового бомбардировщика Красной Армии Пе-2, в первую очередь с использованием фрагментов настоящих боевых самолетов, которые строились в годы войны в Казани и были потеряны во время боевых действий.

«Сам проект называется "Крылья Татарстана" и с 2016 года в Казань доставлены фрагменты более 81 самолета Пе-2. Нет чертежей, приходится изучать и собирать самолет по описаниям и книгам. Мы хотим выставить его на 9 мая. Однако это не будет цельный самолет, а выставка, посвященная самолету. Мы хотим, чтобы люди посмотрели и поняли объем работы. К счастью, есть из чего собирать, мы сможем это сделать», – отметил Александр Коноплев.

Он также рассказал, каким тяжелым трудом достаются детали. Что-то вытащили с глубины 18 метров, что-то вывозили через сугробы на снегоходах. 80% деталей собрано, но поиски оставшихся деталей продолжаются. Обшивку придется сделать новую, но внутренние узлы бомбардировщика оригинальны. Для реставрации самолета нужны профессионалы, которые будут работать за зарплату. Для этого нужно увеличить финансирование.

«Мы хотим сделать музей одного экспоната. Самолет – это не просто железо. Он связан с судьбами тех, кто на нем погиб. Мы хотели бы рассказать об экипажах и о нашей работе. У нас не хватает людей, а работаю те, кто болеет делом», – подчеркнул председатель Совета организации.

Самый молодой проект организации – «Память сильнее времени». В рамках проекта проводится ДНК-исследование останков, собранных во время поисковых экспедиций со всей России. За исследованиями в молекулярно-генетическую лабораторию проекта обращаются поисковики со всей России, чтобы проверить свои догадки и предположения, установить личности воинов и подтвердить биологическое родство с родственниками.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

О своей поисковой деятельности рассказал студент Фанис. На поиски он выезжает уже четвертый год. За его плечами восемь экспедиций.

«Самые интересные находки – солдатские медальоны. Такие жетоны находят лишь у 5% бойцов. Сам я учусь на программиста, а поисковая деятельность – мое хобби. Зачем я этим занимаюсь? Отдаю долг ребятам, которые отдали жизнь за мое будущее», – рассказал Фанис.

Деятельность поисковых движений выступает одной из самых эффективных форм реализации духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи, что соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».