Поисковики из Татарстана приняли участие в захоронении останков 130 солдат Красной армии

Татарстанские поисковики приняли участие в межрегиональной экспедиции «Любань», по итогам которой были захоронены останки 130 солдат Рабоче-Крестьянской Красной армии, сообщает пресс-служба Минмолодежи республики.

В работе экспедиции поучаствовали 75 человек. Это были бойцы поисковых отрядов из Республики Татарстан («Бентос», «Разведка», «Снежный десант» КФУ, «Поисковая Тропа», «Легион», «Книга Памяти-КАИ», «Химик»), Архангельской области («Северная Двина» из Архангельска), Удмуртской Республики (Удмуртская республиканская молодежная общественная организация «Долг» из Ижевска, «Патриот» из поселка Балезино, «Набат Памяти» из Можги), Санкт-Петербурга («Иван Сусанин», «Заслонъ», «Архонт»), Ленинградской области («Пересвет» их Волхова и «Ягуар» из поселка Нурма) и Ямало-Ненецкого автономного округа («Память» из Губкинского, «Кречет» из Тарко-Сале, «Афганец» из Салехарда, «Неизвестный солдат» из Ноябрьска).

Межрегиональная поисковая экспедиция «Любань» работает с 1989 года. За 32 года работы экспедиции в районах ожесточенных боев 1941–1944 годов в полосе наступлений 2-й ударной и 54-й армий Волховского фронта подняты и торжественно захоронены останки свыше 10 тыс. воинов. Также установлены имена более тысячи солдат и офицеров.