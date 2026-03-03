«Поисковик – как следователь»: Александр Коноплев рассказал о работе поисковых отрядов

Региональное отделение Российского военно-исторического общества в Республике Татарстан в 2025 году продолжило масштабную работу по военно-историческому просвещению, поиску и увековечению памяти участников Великой Отечественной войны, а также патриотическому воспитанию молодежи. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил председатель Совета Региональной общественной молодежной организации «Объединение „Отечество“» Республики Татарстан Александр Коноплев.

По его словам, в Год 80-летия Победы было проведено 133 поисковые экспедиции, в которых приняли участие 489 человек. В ходе работы были подняты останки 326 воинов, обнаружены 11 медальонов и шесть именных вещей. С 1993 года в рамках деятельности организации проведено более 500 экспедиций, в которых «подняты» 13,4 тысячи человек, установлены полторы тысячи фамилий погибших.

«На базе нашей организации работает Всероссийский информационно-поисковый центр, куда заносится вся поисковая документация с мест проведения экспедиций, формируется база именных вещей. В прошлом году был издан двенадцатый том книги памяти бойцов, в который вошли 25 240 фамилий, установленных поисковиками по всей России», – отметил Коноплев.

Он подчеркнул, что поисковая работа требует высокой квалификации и комплексного подхода. В Казани действует Всероссийская школа поисковика – «Поисковый фронт», где волонтеров обучают военной анатомии, фотофиксации, ведению документации и методам идентификации личности погибших бойцов.

«Поиск – это не просто копка на месте гибели солдата. Поисковик – как следователь, от того, как он подготовлен, зависит точность идентификации», – пояснил Коноплев.

В рамках проекта «Крылья Татарстана» реализуется уникальная инициатива по восстановлению самолета Пе-2, выпускавшегося в годы войны в Казани. Всего было произведено 10,5 тысячи таких машин, но почти ни одна не сохранилась.

«Мы собираем самолет из обломков, поднятых с мест падения. Реставрация проводится с использованием технологий Великой Отечественной войны. В проекте участвуют 85 фрагментов самолетов, которые уже доставлены в Казань, идентифицировано 190 членов экипажей», – рассказал он.

Организация активно проводит мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи. Совместно с фондом нефтяников и грантами реализуется «Марш памяти», в котором в этом году участвовали 18 поисковых отрядов, проведено более 200 выступлений в школах, охвачено свыше 10 тысяч школьников. Всего в республике действуют 63 поисковых отряда, в которых состоят 1 160 активистов, регулярно выезжающих на экспедиции.

Кроме того, прошел республиканский «Марш памяти» и XXIV фестиваль поисковиков, собравший 150 участников из 10 отрядов. Мероприятие стало площадкой для обмена опытом и укрепления сотрудничества между поисковыми организациями.

В 2025 году совместно с Ассоциацией ветеранов СВО была доработана молекулярно-генетическая «Лаборатория памяти», запущенная в 2020 году. Основная задача – идентификация погибших в годы Великой Отечественной войны. Сегодня лаборатория продолжает работу, включая помощь в специальной военной операции.

Среди знаковых событий 2025 года Коноплев отметил октябрьскую находку останков Героя Советского Союза Гречишникова, летчика одного из пяти экипажей, участвовавших в бомбардировке Берлина в августе 1941 года. Совместно с поисковиками Ленинградской области были подняты фрагменты его самолета и всего экипажа. По результатам 15 ДНК-экспертиз был установлен полный состав членов экипажа. 22 февраля останки были похоронены на мемориальном кладбище в Мытищах по просьбе министра обороны и с согласия Президента Российской Федерации.

«Это яркий пример того, как поисковая работа объединяет историческое просвещение, патриотическое воспитание и увековечение памяти погибших, – подчеркнул Коноплев. – РВИО в Татарстане продолжает системную деятельность, направленную на сохранение истории Великой Отечественной войны и поддержку поискового движения в стране».