Поисковик из Татарстана совмещает работу по увековечению памяти с поддержкой бойцов СВО

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

Руководитель нурлатского военно-патриотического клуба «Легенда» Владимир Малыгин ведет поисковую деятельность по установлению имен погибших в годы Великой Отечественной войны и одновременно оказывает помощь участникам специальной военной операции.

Клуб «Легенда» был создан в 2014 году и на сегодняшний день объединяет порядка 60 человек, в том числе поисковые группы из Казани, Владимира, Нижнекамска и Набережных Челнов. Основными направлениями работы остаются участие в экспедициях, установление личностей погибших военнослужащих и передача сведений их родственникам.

«Одна из важнейших наших задач – вручение похоронок родственникам без вести пропавших земляков. Нужно возвращать память», – отметил Владимир Малыгин.

По его словам, поисковая работа ведется как в рамках экспедиций, так и по обращениям граждан. «Мне часто звонят и просят найти погибшего на войне родственника. Вот буквально вчера мы нашли данные о красноармейце 109-го запасного стрелкового полка 42-й запасной стрелковой дивизии, не вернувшегося из боя в ноябре 1942-го под Сталинградом», – рассказал он.

Всего, по данным клуба, на сегодняшний день удалось установить сведения о 10 297 красноармейцах.

С началом специальной военной операции деятельность клуба была расширена. Параллельно с поисковой работой организована помощь военнослужащим, находящимся в зоне СВО.

«Ну а как иначе? Надо помогать», – подчеркнул Малыгин.

В рамках этой работы в зону СВО направляются изготовленные им печи для обогрева, востребованные в осенне-зимний период. Кроме того, при его участии организовано производство окопных свечей: их изготавливают воспитанники школы-интерната из парафина, который доставляется централизованно.

По словам Малыгина, такие свечи используются в полевых условиях для освещения и обогрева, позволяя создать минимально комфортные бытовые условия.

Помимо этого, клуб участвует в формировании гуманитарных грузов, включая предметы первой необходимости и материалы для обустройства позиций.

Отдельное направление работы – патриотическое воспитание молодежи. Владимир Малыгин регулярно проводит уроки мужества в образовательных учреждениях, в том числе в городской школе №1. Учащиеся вовлекаются в поисковую деятельность и волонтерскую работу.

«Нужно, чтобы молодежь понимала, какой ценой досталась Победа и что происходит сегодня», – отметил он.

По словам руководителя клуба, сохранение исторической памяти и поддержка военнослужащих остаются ключевыми задачами.

Деятельность «Легенды» направлена на решение этих задач как в отношении событий Великой Отечественной войны, так и в контексте текущей повестки.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.