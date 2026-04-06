Поисковая операция на «Нижнекамскнефтехиме» завершается, подтверждена гибель 11 человек

На территории «Нижнекамскнефтехима» завершается поисковая операция. Подтверждена гибель 11 человек, поиски еще одного продолжаются. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В свою очередь, у пострадавших наблюдается позитивная динамика в выздоровлении. Общее число госпитализированных в медицинские центры Москвы, Казани и Нижнекамска на сегодня составляет 25 человек. Четверо ранее госпитализированных в Москву, а также двое пациентов Казанской РКБ уже переведены из реанимации в общую палату, один выписан.

«С семьями погибших и пострадавших продолжают работать закреплённые корпоративные психологи, им оказывается вся необходимая поддержка», – отметили в пресс-службе «Нижнекамскнефтехима».

Напомним, что 31 марта на «Нижнекамскнефтехиме» произошло возгорание. Причиной стало воспламенение газовоздушной смеси. Ранее сообщалось, что 7 человек погибли, пострадал 71 человек. Кроме того, еще 5 человек считались пропавшими без вести.