«ЛизаАлерт»: «Поиск ребенка – это задача всего общества, всем миром, что называется»

Григорий Сергеев: «Нам нужны все добровольцы, или почти все. Приходя к нам, люди получают уникальные знания и опыт»

Фото предоставлено поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт»

«У добровольцев есть свои сильные стороны, у служб – свои. Здесь важна синергия»

«ЛизаАлерт» уже тринадцать лет занимается поиском пропавших людей. Как возникла идея создания поискового отряда и сколько пропавших удалось найти за эти годы?

Осенью 2010 года люди откликнулись на призыв в интернете помочь найти ребенка. Маленькая Лиза Фомкина в сопровождении тети отправилась на прогулку в Орехово-Зуевский лес в Подмосковье. Но домой они не вернулись… Мы не успели. «Дети не должны погибать в лесу», – такая мысль тогда посетила каждого из нас, кто участвовал в поиске.

«ЛизаАлерт» уже тринадцать лет занимается поиском пропавших людей Фото предоставлено поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт»

Эта история, получившая огласку в СМИ, привела к появлению отряда, который способен оперативно реагировать на сообщения о пропаже людей и подключаться к их поискам. С тех пор мы научились искать и в лесу, и в городе. Разработали множество методик, стали инструментом для решения проблемы терпящего бедствие человека.

За 12 лет существования мы закрыли более 143 тыс. заявок со статусом «найден и жив». А всего получили более 197 тыс. заявок.

«За 12 лет мы закрыли более 143 тыс. заявок со статусом «найден и жив» Фото предоставлено поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт»

В последние годы уделяется много внимания безопасности детей, в том числе проводятся беседы с родителями. Тем не менее пропажи, похищения и нападения происходят. В каком месте недорабатываем?

Наряду со спасенными людьми считаю нашей заслугой, что мы привлекаем внимание к проблеме безопасности детей. Но здесь не обойтись только знаниями родителей и регулярностью разговоров о безопасности с детьми. Чтобы сократить число трагических случаев, нам всем надо многое изменить в себе, в отношении к детям, в количестве профилактических мероприятий. Это длительный процесс.

«Искать необходимо быстро, квалифицированно. Быстро – поскольку время работает против нас» Фото предоставлено поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт»

Как искать пропавшего ребенка и что делать родителям, если это случилось?

Искать необходимо быстро, квалифицированно, с хорошей коммуникацией между государственными службами и добровольцами. Быстро – поскольку время работает против нас. Квалифицированно – потому что многие действия могут навредить поиску. Нужно понимать, что и как делать. У добровольцев есть свои сильные стороны, у служб – свои. Здесь важна синергия.

Поиск ребенка – это задача всего общества, всем миром, что называется. Без поддержки населения, бизнеса, государственных структур результат будет низким.

«На природе одни алгоритмы поиска, в городе другие» Фото предоставлено поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт»

Что предпринять родителям, чтобы избежать возможной трагедии с ребенком? Необходимо иметь тесный контакт с ним, знать интересы, круг общения. Это поможет оперативно отсечь многие версии исчезновения.

«За собой девочка оставляла след из хлебных крошек»

Как устроен механизм поиска детей?

Здесь все зависит от того, где пропал ребенок. На природе одни алгоритмы, в городе другие. Многое зависит от возраста пропавшего. Малыши, дошкольники, младшая или средняя школа – каждая категория требует своего подхода, их поиски не одинаковы.

«Многое зависит от возраста пропавшего, каждая категория требует своего подхода» Фото предоставлено поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт»

Каким главным вещам нужно научить ребенка?

Не бояться рассказывать родителям обо всем, что беспокоит. Наизусть знать телефон мамы, папы, бабушки, дедушки. Изучить алгоритмы действий, если ты потерялся в транспорте, в торговом центре, на массовом мероприятии, в лесу. Мы этому учим детей в игровой форме. Не бояться закричать, не ходить с незнакомыми людьми, не открывать дверь посторонним.

Какими были самые запоминающиеся поиски?

В основном поиски детей. Несколько дней назад в Кемеровской области была спасена двухлетняя девочка, которая заблудилась на природе. Успели вовремя. За собой девочка оставляла след из хлебных крошек, еще мы нашли игрушку и носочки. И это помогло найти ребенка. Я у себя в соцсетях подробно описал эту историю.

«Мы учим волонтеров по десяткам направлений в зависимости от того, кому какая деятельность нравится» Фото предоставлено поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт»

Как стать добровольцем «ЛизаАлерт», какими знаниями и навыками должен обладать кандидат? Проводится ли какая-то подготовка членов поискового отряда?

Нам нужны все добровольцы, или почти все. Мы учим волонтеров по десяткам направлений в зависимости от того, кому какая деятельность нравится. У нас множество работы удаленной, много полевой. Обычно человек знакомится с отрядом и увлекается каким-то из направлений деятельности. Кому-то нравится работать с собаками, он становится добровольцем-кинологом. Кому-то нравится работать с техникой – беспилотниками, болотоходами. Кто-то любит просто ходить по лесу. Кому-то нравится работать из офиса и он может помочь нам, будучи оператором горячей линии. В отряде много направлений. Приходя к нам, люди получают уникальные знания и опыт.

«У нас множество работы удаленной, много полевой Кому-то нравится работать с собаками, он становится добровольцем-кинологом» Фото предоставлено поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт»

Григорий Сергеев родился 12 января 1980 года в Москве.

В 2010 году впервые принял участие в поисковых мероприятиях, узнав о пропаже пятилетней Лизы Фомкиной и ее тети, заблудившихся в лесу около Орехово-Зуево.

Для спасения потерявшихся Лизы и ее тети добровольцам не хватило всего нескольких часов. После их гибели вместе с частью волонтеров, принимавших участие в поиске, основал добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

В октябре 2010 года запустил сайт и форум

В 2012 году на собрании членов поискового отряда избран председателем, в 2013, 2014 и 2018 годах полномочия председателя были продлены собранием участников.

В 2014 году стал основателем и возглавил автономную некоммерческую организацию «Центр поиска пропавших людей», созданную как проект Агентства стратегических инициатив.

Планирует создание в каждом регионе России специальных центров управления поисками пропавших людей, координирующих взаимодействие государственных служб и региональных добровольческих организаций при поисковых мероприятиях.

В 2017 году участвовал во встрече Президента Российской Федерации Владимира Путина с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций, по итогам которой было дано поручение главы государства по организации взаимодействия между государственными органами и добровольческими поисково-спасательными отрядами.

Отмечен Благодарностью Президента Российской Федерации (2017). родился 12 января 1980 года в Москве.В 2010 году впервые принял участие в поисковых мероприятиях, узнав о пропаже пятилетней Лизы Фомкиной и ее тети, заблудившихся в лесу около Орехово-Зуево.Для спасения потерявшихся Лизы и ее тети добровольцам не хватило всего нескольких часов. После их гибели вместе с частью волонтеров, принимавших участие в поиске, основал добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».В октябре 2010 года запустил сайт и форум lizaalert.org , который стал одним и основных средств координации действий при поиске пропавших людей.В 2012 году на собрании членов поискового отряда избран председателем, в 2013, 2014 и 2018 годах полномочия председателя были продлены собранием участников.В 2014 году стал основателем и возглавил автономную некоммерческую организацию «Центр поиска пропавших людей», созданную как проект Агентства стратегических инициатив.Планирует создание в каждом регионе России специальных центров управления поисками пропавших людей, координирующих взаимодействие государственных служб и региональных добровольческих организаций при поисковых мероприятиях.В 2017 году участвовал во встрече Президента Российской Федерации Владимира Путина с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций, по итогам которой было дано поручение главы государства по организации взаимодействия между государственными органами и добровольческими поисково-спасательными отрядами.Отмечен Благодарностью Президента Российской Федерации (2017).

Добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» появился в октябре 2010 года. Отряд занимается поиском пропавших людей в лесу и в городе. Все поисковые мероприятия организуются силами добровольцев «ЛизаАлерт» на безвозмездной основе. Сегодня отряд насчитывает более 30 000 человек и представлен в 64 регионах Российской Федерации. В отряде 25 направлений, чья деятельность ориентирована на максимально эффективное реагирование по каждой заявке на поиск, в том числе: координаторы, инфорги, связисты, картографы, кинологи, регистраторы, беспилотная авиация.

За 12 лет отряд участвовал в поиске и спасении живыми более 145 тыс. человек, всего за это время было принято и отработано более 200 тыс. заявок, найдено более 171 тыс. человек.