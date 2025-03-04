Удачина назвала долю трудоустроенных ветеранов СВО в Татарстане

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане трудоустроено 83% ветеранов СВО. Об этом в прямом эфире, организованном Центром управления регионом в паблике Правительства РТ, сообщила руководитель татарстанского отделения фонда «Защитники Отечества» Гузель Удачина.

Она напомнила, что для мобилизованных татарстанцев предусмотрена гарантия сохранения рабочего места на период мобилизации. И она обеспечивается по максимуму. В остальных случаях сотрудники фонда оказывают необходимую помощь в заполнении документов, в том числе помогают тем, кто хочет открыть собственное дело.

«Мы начали набор сотрудников в отдел трудоустройства; их основной задачей будет помощь демобилизованным ветеранам СВО с трудоустройством», – добавила Удачина.

В феврале этого года в Татарстане запущена программа «Батырлар» – аналог федеральной программы «Время героев». Заявки на участие подали уже более 800 татарстанцев, в том числе около 100 сделали это через фонд «Защитники Отечества». Координаторы, по словам спикера, готовы помочь с подачей заявки. После этого кандидатов ждут тестирование и очное собеседование. В июле начнется само обучение, по итогам которого выпускники получат возможность трудоустройства в органах муниципальной власти.

Еще одним важным направлением работы фонда является адаптация ветеранов, получивших инвалидность на СВО, к мирной жизни. Татарстанский филиал фонда помогает не только получить ветеранам положенные федеральные и региональные льготы, но и предоставляет собственные меры поддержки. Среди них – адаптация жилого помещения ветерана. Эта мера положена бойцам, получившим тяжелые увечья. Она предусматривает установку специализированной мебели, бытовой техники, подключение к системе «Умный дом», обеспечение ветерана компьютером. Сейчас в работе у сотрудников фонда находится более 90% от общего числа поданных заявлений на такую помощь. 16 объектов, в том числе жилые дома, уже прошли модернизацию. Кроме того, фонд предоставляет доплату к федеральному сертификату на приобретение средств реабилитации, инвалидных колясок, протезов и другого оборудования, в том числе для занятий спортом.

«Многие из ветеранов до участия в СВО активно занимались спортом и готовы продолжать вести спортивный образ жизни. Мы поддерживаем их желание этой доплатой. А координаторы помогают найти мотивацию для тех, кто ранее не думал о спортивной карьере. В прошлом году у нас появилась команда по следж-хоккею из ветеранов, несколько человек вошли в сборную по баскетболу на колясках», – рассказала Гузель Удачина.

Она добавила, что уже через неделю татарстанские следж-хоккеисты отправятся защищать честь Татарстана на всероссийских соревнованиях «Кубок Защитники Отечества».