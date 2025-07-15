Поиск дополнительной работы значимый тренд в Татарстане – опрос

Согласно исследованиям, почти 50% пользователей «Авито» в Республике Татарстан за последний год искали дополнительную работу. Об этом на пресс-встрече с журналистами в Казани сообщил Сергей Яськин – директор сервиса «Авито Подработка».

«Согласно нашим опросам, почти 50% пользователей "Авито" в Татарстане за последний год искали дополнительные источники дохода. При этом ещё 30%, как минимум, задумывались об этом. Причем это происходит с определенной частотой: несколько раз в неделю или месяц. Мы видим, что это значимый тренд как в республике, так и в стране в целом», – отметил он.

Среди самых популярных направлений для подработок он назвал ритейл, торговлю, склады.

«Мы сделали эту историю более удобной, безопасной и востребованной. В будущем мы планируем расшириться и на другие направления», – пояснил Тарас Мисковец – директор по продукту «Авито Подработки».

Казань стала одним из первых городов, где был запущен сервис. Он также есть в Санкт-Петербурге, Ростове и Нижнем Новгороде. До конца года он появится ещё в нескольких крупных городах, рассказал он.

Фото предоставлено пресс-службой Авито