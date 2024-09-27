Поймать удачу: в ВСК продолжается конкурсная борьба среди агентов за автомобили

Страховой Дом ВСК подарит семь автомобилей агентам и агентам-кураторам за продажи полисов страхования имущества физических лиц, ипотеки, каско и ДМС.

До конца декабря агенты и кураторы Страхового Дома ВСК принимают участие в конкурсе «Звезда удачи», в рамках которого могут получить новые автомобили Haval Jolion New белого цвета. Согласно условиям, ВСК начисляет участникам баллы за продажи полисов страхования имущества физических лиц, ипотеки, каско и ДМС.

Автомобили компанией уже закуплены и дожидаются своих будущих владельцев

На сегодняшний день конкурсные баллы получили свыше 8,8 тыс. страховых агентов ВСК. Активнее всего включились в конкурсную гонку агенты в Москве, Санкт-Петербурге, Кирове, Ижевске, Твери и Ярославле.

Каждый агент может отслеживать свои результаты по конкурсу в Личном кабинете агента (ЛКА).

«Для участия в конкурсе не важен стаж работы агентом ВСК. Условия участия равны для всех агентов компании, включая новичков — продать полисы по продуктам на определенную сумму», — отметил руководитель Центра агентских и офисных продаж Анатолий Краснов.

Конкурс «Звезда удачи» проводится среди агентов Страхового Дома ВСК с марта по декабрь 2024 года. Агенты, набравшие определенные баллы за продажи полисов, могут выиграть главный приз — автомобиль.

Всего ВСК вручит шесть автомобилей победителям финала конкурса среди агентов и еще один — победителю в номинации среди франшизеров и агентов-кураторов за привлечение новых активных продавцов.

Финал и итоги конкурса будут подведены в феврале 2025 года в рамках празднования дня рождения компании. Страховые агенты, заработавшие от 100 баллов, но не взявшие главный приз, получат звезды на цифровой платформе «СВОИ», на которые можно купить мерч в корпоративном магазине ВСК.

В конкурсе могут принимать участие агенты вне зависимости от стажа работы.

Реклама. САО «ВСК».