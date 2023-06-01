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Пойманный пьяным за рулем водитель автобуса в Казани будет депортирован
Накануне в соцсетях появилась информация о том, что пассажиры задержали пьяного водителя автобуса, который следовал по маршруту №94.
Очевидцы рассказали, что автобус ехал экстремально быстро, люди в салоне испугались за свою жизнь. Кроме того, водитель едва не опрокинул на бок автобус и не сбил беременную девушку.
На одной из остановок, пассажиры остановили водителя автобуса.
Как сообщили «Татар-информу» в Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана, по данному инциденту проводится проверка. Водитель автобуса №94 не соблюдал ПДД, нарушил установленные внутренние нормы и правила предприятия.
В настоящее время мужчина отстранен от работы.
«Сегодня в судебном порядке будет рассмотрен вопрос правонарушения и депортации водителя из страны с запретом на въезд в Российскую Федерацию на 5 лет», – отметили в Ассоциации АТП РТ.
Как соообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, по этому случаю сотрудники надзорного ведомства проводят проверку на пердмет безопасности при оргинзации пассажирских перевозок.
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