Пойманный пьяным за рулем водитель автобуса в Казани будет депортирован

Накануне в соцсетях появилась информация о том, что пассажиры задержали пьяного водителя автобуса, который следовал по маршруту №94.

Очевидцы рассказали, что автобус ехал экстремально быстро, люди в салоне испугались за свою жизнь. Кроме того, водитель едва не опрокинул на бок автобус и не сбил беременную девушку.

На одной из остановок, пассажиры остановили водителя автобуса.

Как сообщили «Татар-информу» в Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана, по данному инциденту проводится проверка. Водитель автобуса №94 не соблюдал ПДД, нарушил установленные внутренние нормы и правила предприятия.

В настоящее время мужчина отстранен от работы.

«Сегодня в судебном порядке будет рассмотрен вопрос правонарушения и депортации водителя из страны с запретом на въезд в Российскую Федерацию на 5 лет», – отметили в Ассоциации АТП РТ.

Как соообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, по этому случаю сотрудники надзорного ведомства проводят проверку на пердмет безопасности при оргинзации пассажирских перевозок.