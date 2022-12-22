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Ру Тат
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Происшествия
22 декабря 2022  13:00
Полина Шевчук

Поймали юношу, который в Казани изрезал в шаурмячной неприятеля

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В отдел полиции «Ямашевский» поступило сообщение о том, что в одном из заведений быстрого питания по улице Мусина мужчину несколько раз ударили ножом, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

Прибывшие по вызову полицейские установили, что между двумя мужчинами произошел конфликт. В результате 20-летний юноша ударил 27-летнего оппонента дважды ножом в спину. 

Пострадавшего экстренно госпитализировали. Его обидчика удалось задержать по горячим следам. Юноша доставлен в отдел полиции.
 

#ударил ножом #УМВД России по г.Казани
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