Поймали юношу, который в Казани изрезал в шаурмячной неприятеля

В отдел полиции «Ямашевский» поступило сообщение о том, что в одном из заведений быстрого питания по улице Мусина мужчину несколько раз ударили ножом, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

Прибывшие по вызову полицейские установили, что между двумя мужчинами произошел конфликт. В результате 20-летний юноша ударил 27-летнего оппонента дважды ножом в спину.

Пострадавшего экстренно госпитализировали. Его обидчика удалось задержать по горячим следам. Юноша доставлен в отдел полиции.

