Поймали троих казанцев, которые вымогали деньги у бизнесмена и похитили его водителя

В Казани полицейские задержали троих местных жителей в возрасте от 34 до 38 лет. Троица подозревается в вымогательстве, разбое и похищении человека, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, с августа по октябрь 2022 года казанцы угрожали расправой и вымогали деньги у 34-летнего предпринимателя. Они требовали 3,5 млн рублей.

14 октября на перекрестке улиц Аббасова и Мамадышский тракт они напали на 22-летнего водителя бизнесмена и похитили у него автомобиль предпринимателя Mercedes. После они увезли шофера к дому по улице Сыртлановой, где отпустили с условием, что тот сообщит предпринимателю их требования о передаче денег.

Дорогостояющую иномарку, по данным пресс-службы МВД по РТ, они угнали на границу с Казахстаном, где продали.

Своей вины задержанные не признали. Выясняются все обстоятельства произошедшего.