Поймали мужчину в РТ, который познакомился с прохожим, напросился к нему домой и убил его

В пятницу 26 ноября в квартире на улице Джалиля в Челнах обнаружили тело 50-летнего мужчины с признаками насильственной смерти: травма головы и ножевое ранение в груди.

По подозрению в преступлении задержали 35-летнего жителя города Октябрьский республики Башкортостан, который больше года находился в федеральном розыске за кражу и грабеж.

Как установило следствие, на автовокзале Челнов он познакомился с двумя мужчинами и на протяжении нескольких дней распивал алкоголь у одного из них дома. В какой-то момент они поссорились, тогда мужчина ударил хозяина квартиры кирпичом по голове, после чего несколько раз ударил ножом в грудь.

После этого он вышел на улицу, познакомился с другим мужчиной и пошел распивать спиртное к нему домой. Затем он также набросился на него с ножом, ранил в руку и ногу и сбежал. При этом он украл из тамбура два самоката. Его удалось задержать соседу по квартире.

Возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В скором времени задержанному изберут меру пресечения. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.