Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Поймали курьера, который забрал полмиллиона у пожилых татарстанцев для аферистов
Полицейские Татарстана задержали курьера мошенников, похитившего полмиллиона у доверчивых пенсионеров, сообщает пресс-служба МВД Татарстана.
Так, в дежурную часть обратились 87-летний житель Сосновки и 70-летняя жительница Лениногорского района. Истории пожилых людей были похожи – во всех случаях им звонили незнакомцы и пугали тем, что их родные попали в ДТП.
В отчаянии пенсионеры, надеясь помочь родным, передавали по указанию аферистов деньги курьеру, который приходил к ним домой.
Так, 87-летний мужчина собрал все сбережения в размере 300 тыс. рублей и передал прибывшему курьеру. После передачи денежных средств мужчина решил связаться с дочерью и понял, что попался на уловку мошенников.
70-летняя жительница Лениногорского района, пытаясь спасти свою сестру от уголовного преследования, отдала мошенникам 200 тыс. рублей.
Сейчас оперативники разыскивают соучастников, а также проводят мероприятия для выявления дополнительных эпизодов.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников