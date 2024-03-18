Поймали курьера, который забрал полмиллиона у пожилых татарстанцев для аферистов

Полицейские Татарстана задержали курьера мошенников, похитившего полмиллиона у доверчивых пенсионеров, сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

Так, в дежурную часть обратились 87-летний житель Сосновки и 70-летняя жительница Лениногорского района. Истории пожилых людей были похожи – во всех случаях им звонили незнакомцы и пугали тем, что их родные попали в ДТП.

В отчаянии пенсионеры, надеясь помочь родным, передавали по указанию аферистов деньги курьеру, который приходил к ним домой.

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Так, 87-летний мужчина собрал все сбережения в размере 300 тыс. рублей и передал прибывшему курьеру. После передачи денежных средств мужчина решил связаться с дочерью и понял, что попался на уловку мошенников.

70-летняя жительница Лениногорского района, пытаясь спасти свою сестру от уголовного преследования, отдала мошенникам 200 тыс. рублей.

Сейчас оперативники разыскивают соучастников, а также проводят мероприятия для выявления дополнительных эпизодов.