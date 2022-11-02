Поймали курьера, который за день обманул четверых пожилых татарстанцев на 1,3 млн рублей

В полицию Нижнекамска обратился 83-летний мужчина. Он рассказал, что стал жертвой аферистов и лишился денег, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Дедушке позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции, и сообщил, что его родственник стал виновником аварии. Чтобы освободить его от ответственности, требовалось заплатить 500 тыс. рублей. Пожилой татарстанец без сомнений предал деньги приехавшему курьеру.

«В тот же день с аналогичным заявлением в полицию Нижнекамска обратились еще трое местных пожилых жителей , которые заплатили за "спасение" близкого человека 855 тыс. рублей», – уточнили в пресс-службе ведомства.

По подозрению в преступлении был задержан 18-летний житель Челнов. Юноша во всем сознался и рассказал, что работу курьером ему предложили в одном из мессенджеров. Он должен был брать у людей деньги, а после их переводить на счета. Его доход составлял 5% от суммы.

На челнинца возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».