Поймали казанца с арбалетом при попытке переправить в колонию наркотики на стреле

фото: пресс-служба УФСИН России по Республике Татарстан

Сотрудники УФСИН России по Республике Татарстан установили, что возле колонии №2 в Казани находится неизвестный молодой человек, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ведомства.

Фото: © пресс-служба УФСИН России по Республике Татарстан

27-летнего мужчину задержали. При нем были обнаружены арбалет и стрела к нему, на которой изолентой примотан сверток с веществом. Экспертиза установила, что в пакетиках были порядка 19 г гашиша и чуть больше 15 г марихуаны.

Фото: © пресс-служба УФСИН России по Республике Татарстан

Наркотики изъяли, а наркокурьера-арбалетчика задержали. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Фото: © пресс-служба УФСИН России по Республике Татарстан



