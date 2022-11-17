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Ру Тат
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Происшествия
17 ноября 2022  13:43
Полина Шевчук

Поймали казанца с арбалетом при попытке переправить в колонию наркотики на стреле

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Поймали казанца с арбалетом при попытке переправить в колонию наркотики на стреле
фото: пресс-служба УФСИН России по Республике Татарстан

Сотрудники УФСИН России по Республике Татарстан установили, что возле колонии №2 в Казани находится неизвестный молодой человек, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ведомства.

 

Фото: © пресс-служба УФСИН России по Республике Татарстан

27-летнего мужчину задержали. При нем были обнаружены арбалет и стрела к нему, на которой изолентой примотан сверток с веществом. Экспертиза установила, что в пакетиках были порядка 19 г гашиша и чуть больше 15 г марихуаны.

 

Фото: © пресс-служба УФСИН России по Республике Татарстан

Наркотики изъяли, а наркокурьера-арбалетчика задержали. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

 

Фото: © пресс-служба УФСИН России по Республике Татарстан


 

 

#УФСИН по РТ #наркокурьеры
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