Поймали казанца с арбалетом при попытке переправить в колонию наркотики на стреле
Сотрудники УФСИН России по Республике Татарстан установили, что возле колонии №2 в Казани находится неизвестный молодой человек, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ведомства.
27-летнего мужчину задержали. При нем были обнаружены арбалет и стрела к нему, на которой изолентой примотан сверток с веществом. Экспертиза установила, что в пакетиках были порядка 19 г гашиша и чуть больше 15 г марихуаны.
Наркотики изъяли, а наркокурьера-арбалетчика задержали. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.