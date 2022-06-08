Поймали казанца, который по поддельным чекам заказал еды из кафе на 300 тысяч

В полицию обратился руководитель одного из казанских кафе. Он попросил найти злоумышленника, который с марта по май заказывал еду, а в качестве оплаты предоставлял фото с якобы чеками на оплату.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани, всего неизвестный сделал 30 заказов. Сумма ущерба превысила 300 тыс. рублей.

Полицейским удалось поймать любителя поесть на халяву. Им оказался 23-летний житель Казани. Молодой человек во всем сознался и пояснил, что высылал поддельные чеки на оплату.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». На время следствия казанец будет находиться под подпиской о невыезде.

