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Ру Тат
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Происшествия
8 июня 2022  13:59
Полина Шевчук

Поймали казанца, который по поддельным чекам заказал еды из кафе на 300 тысяч

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В полицию обратился руководитель одного из казанских кафе. Он попросил найти злоумышленника, который с марта по май заказывал еду, а в качестве оплаты предоставлял фото с якобы чеками на оплату.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани, всего неизвестный сделал 30 заказов. Сумма ущерба превысила 300 тыс. рублей.

Полицейским удалось поймать любителя поесть на халяву. Им оказался 23-летний житель Казани. Молодой человек во всем сознался и пояснил, что высылал поддельные чеки на оплату.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». На время следствия казанец будет находиться под подпиской о невыезде.
 

#аферист #УМВД России по г.Казани
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