Поймали еще двоих аферистов, которые якобы обучали финансовой грамотности жителей РТ

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан на территории Самарской и Челябинской областей задержали двоих мужчин, которые находились в федеральном розыске по обвинению в создании преступного сообщества, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Преступное сообщество действовало на территории Татарстана с 2017 по 2021 годы. Злоумышленники представляли якобы услуги по финансовой грамотности. они купили базу телефонных номеров и обзванивали жителей республики, сообщая им, что те якобы выиграли сертификаты на обучение. Когда клиент приходил в офис, они проверяли его платежеспособность, а после убеждали его начать играть на бирже. Для этого нужно было скачать программу и начать инвестировать. Через некоторое время они говорили, что для большей прибыли нужно вкладывать минимум 5 тыс. долларов. Тем, у кого не имелось такой суммы, они помогали получить кредит. Однако все деньги уходили на не биржевые торги, а на счета аферистов.

после клиенту приходило сообщение, что ставка на бирже проиграла и деньги сгорели. Это объяснялось финансовыми рисками.

«В настоящее время потерпевшими признаны более 100 граждан, общая сумма ущерба составила свыше 85 миллионов рублей. Весной 2021 года деятельность преступного сообщества была пресечена оперативниками УЭБиПК МВД по Республике Татарстан», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



В отношении 11 обвиняемых были избраны различные меры пресечения, еще шестеро объявлены в федеральный розыск. Двоих из них полицейские также задержали, один заключен под стражу, другой – под домашний арест.

