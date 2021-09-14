Поймали афериста, который обманул пенсионеров из Казани на 2,7 млн рублей

Полицейские задержали подозреваемого в серии мошенничеств.

По данным пресс-службы МВД по РТ, у афериста была база данных номеров пожилых людей. Он звонил пенсионерам и сообщал, что их близкие попали в ДТП либо совершили преступление. Для решения вопроса он предлагал пожилым людям заплатить некую сумму.

Пожилые люди соглашались и передавали деньги водителям такси, которые не подозревали о преступной схеме. По предварительным подсчетам, общая сумма ущерба, причиненного 11 жителям Казани, превышает 2,7 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

«Имеются основания полагать, что задержанный также мог осуществлять противоправную деятельность на территории Пермского края. Продолжаются мероприятия, направленные на задержание соучастников и установление всех обстоятельств противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.