Погрузка зерна на ГЖД за девять месяцев выросла на 2,3%

Погрузка зерна на Горьковской железной дороге в январе — сентябре увеличилась на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Горьковская железная дорога погрузила более 446 тыс. тонн зерна за девять месяцев 2024 года», — говорится в сообщении.

Самый большой объем погрузки зерна пришелся на железнодорожные станции Чебоксары (53,9 тыс. тонн), Красный узел (43,7 тыс. тонн), Тихорецкая (43,3 тыс. тонн), Шатки (38,9 тыс. тонн), Шемордан (35 тыс. тонн), Казань (34,9 тыс. тонн) и Пильна (33,6 тыс. тонн).