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Погрузка зерна на ГЖД за десять месяцев выросла на 6%
Погрузка зерна на Горьковской железной дороге за десять месяцев увеличилась на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба ГЖД.
«Горьковская железная дорога погрузила более 512 тыс. тонн зерна в январе – октябре 2024 года», – говорится в сообщении.
Самый большой объем погрузки обеспечили в том числе железнодорожные станции Татарстана: Тихорецкая – 47,5 тыс. тонн, Казань – 43,7 тыс. тонн и Шемордан – 41,7 тыс. тонн.
В целом погрузка на Горьковской железной дороге в январе – октябре составила 22,2 млн тонн.
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