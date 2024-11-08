Погрузка зерна на ГЖД за десять месяцев выросла на 6%

Погрузка зерна на Горьковской железной дороге за десять месяцев увеличилась на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба ГЖД.

«Горьковская железная дорога погрузила более 512 тыс. тонн зерна в январе – октябре 2024 года», – говорится в сообщении.

Самый большой объем погрузки обеспечили в том числе железнодорожные станции Татарстана: Тихорецкая – 47,5 тыс. тонн, Казань – 43,7 тыс. тонн и Шемордан – 41,7 тыс. тонн.

В целом погрузка на Горьковской железной дороге в январе – октябре составила 22,2 млн тонн.