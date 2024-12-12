Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Погрузка зерна на ГЖД выросла почти на 9% за 11 месяцев
Погрузка зерна на Горьковской железной дороге за 11 месяцев превысила 589 тыс. тонн. Это на 8,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.
Самый большой объем погрузки обеспечили несколько железнодорожных станций, в том числе в Татарстане: Казань – 51 тыс. тонн, Тихорецкая – 50,6 тыс. тонн, Шемордан – 48 тыс. тонн.
«В начале июня произведена первая погрузка зерна в Свияжском межрегиональном мультимодальном логистическом центре, а в сентябре отправлен первый «зерновой экспресс» из Свияжска в Турцию. Кроме того, в конце октября отправлена на экспорт первая партия ячменя со станции Кукмор», – отметили в пресс-службе.
Всего за январь – ноябрь погрузка на Горьковской железной дороге составила 24,4 млн тонн.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»