Погрузка зерна на ГЖД выросла почти на 9% за 11 месяцев

Погрузка зерна на Горьковской железной дороге за 11 месяцев превысила 589 тыс. тонн. Это на 8,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

Самый большой объем погрузки обеспечили несколько железнодорожных станций, в том числе в Татарстане: Казань – 51 тыс. тонн, Тихорецкая – 50,6 тыс. тонн, Шемордан – 48 тыс. тонн.

«В начале июня произведена первая погрузка зерна в Свияжском межрегиональном мультимодальном логистическом центре, а в сентябре отправлен первый «зерновой экспресс» из Свияжска в Турцию. Кроме того, в конце октября отправлена на экспорт первая партия ячменя со станции Кукмор», – отметили в пресс-службе.

Всего за январь – ноябрь погрузка на Горьковской железной дороге составила 24,4 млн тонн.