Погрузка зерна на ГЖД за год выросла на 2%

Горьковская железная дорога в прошлом году погрузила более 637 тыс. тонн зерна. Это на 2% больше, чем в 2023-м, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Такая погрузка зерна – рекордный показатель для Горьковской магистрали. Самый большой объем погрузки обеспечили железнодорожные станции Мордовии, Чувашии, Татарстана и Нижегородской области», – отметили в пресс-службе.

В Татарстане на станции Тихорецкая погрузили 57 тыс. тонн зерна, Казань – 54 тыс. тонн, Шемордан – 53 тыс. тонн.

В прошлом году впервые «зерновой экспресс» был отправлен из Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра в Турцию. А со станции Кукмор отправлена на экспорт первая партия ячменя.