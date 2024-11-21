Погрузка химических и минеральных удобрений на КЖД в Татарстане выросла на 16%

На станциях Куйбышевской железной дороги в Татарстане за десять месяцев погружено более 781 тыс. тонн химических и минеральных удобрений. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«В том числе в октябре погружено 82 тыс. тонн удобрений, что на 36,5% превышает показатель октября 2023 года», — говорится в сообщении.

Кроме того, в больших объемах со станций Куйбышевской железной дороги в Татарстане отправляется аммиачная селитра и карбамид. Их получают северо-западные и южные регионы России, регионы Северо-Кавказского федерального округа.