Погрузка на железной дороге в Татарстане за восемь месяцев выросла на 12%

За восемь месяцев отправка грузов по железной дороге в Татарстане выросла на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«В январе – августе 2022 года погрузка в республике составила более 10,8 млн тонн», – говорится в сообщении.

В частности, перевозка нефти и нефтепродуктов увеличилась на 20,4%, химикатов и соды – на 10,5%, химических и минеральных удобрений – на 8,6%, строительных грузов – на 33,1%, метизов – на 11,5%.

При этом снизилась погрузка лома черных металлов на 30,2%, жмыхов – на 5%, зерна – на 69,7% и черных металлов – на 12%.