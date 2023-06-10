Погрузка на железной дороге в Татарстане за пять месяцев выросла на 2,2%

Погрузка на железной дороге в Татарстане в январе — мае составила более 6,9 млн тонн, что на 2,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

За пять месяцев увеличилась отправка химических и минеральных удобрений на 2,1% (364,3 тыс. тонн), лома черных металлов — на 4,9% (173 тыс. тонн), строительных грузов — на 1,6% (124,6 тыс. тонн), черных металлов — на 36,3% (87,9 тыс. тонн), зерна — в 3,5 раза (310 тыс. тонн).

При этом меньше было погружено нефти и нефтепродуктов на 2,2% (4,84 млн тонн), химикатов и соды — на 26,4% (300 тыс. тонн), жмыхов — на 18,8% (95,2 тыс. тонн).