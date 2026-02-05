Погрузка на железной дороге в Татарстане за месяц выросла почти на 9%

Фото: © «Татар-информ»

Погрузка на железной дороге в Татарстане в январе достигла почти 1,5 млн тонн. Это на 8,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«В январе на железнодорожных станциях республики погружено 1 млн тонн нефти и нефтепродуктов, 89,3 тыс. тонн химических и минеральных удобрений, 62,4 тыс. тонн зерна, 50,6 тыс. тонн химикатов и соды», – говорится в сообщении.

Погрузка нефти и нефтепродуктов выросла на 12,1% по сравнению с январем 2025 года, зерна – на 35,3%, а химикатов и соды – на 6,3%. Вместе с тем погрузка химических и минеральных удобрений снизилась на 13,7%.

На Горьковской железной дороге функционируют 368 станций, из которых 243 ведут грузовые операции. Среди крупных сортировочных станций две находятся в Татарстане – это Юдино и Агрыз.