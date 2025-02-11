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Экономика 11 февраля 2025 20:20

Погрузка на железной дороге в Татарстане за месяц выросла на 18%

Погрузка на железной дороге в Татарстане за месяц выросла на 18%
Фото: © «Татар-информ»

Погрузка на Горьковской железной дороге в Татарстане в январе составила около 1,4 млн тонн, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

«В январе на железнодорожных станциях региона погружено нефти и нефтепродуктов – 937 тыс. тонн, химических и минеральных удобрений – 103,5 тыс. тонн, химикатов и соды – 47,6 тыс. тонн, зерна – 46,1 тыс. тонн», – говорится в сообщении.

Погрузка нефти и нефтепродуктов выросла на 10,3% к январю 2024 года, химических и минеральных удобрений – на 65,5%, химикатов и соды – на 28,3%, зерна – в два раза.

На Горьковской магистрали насчитывается 366 станций, из которых около 230 ведут грузовые операции. Крупные сортировочные станции – Нижний Новгород-Сортировочный, Лянгасово, Юдино, Агрыз.

#погрузка гжд #горьковская железная дорога
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