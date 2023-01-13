Погрузка на железной дороге в Татарстане за год выросла на 9,5%

Отправка грузов по железной дороге в Татарстане в прошлом году выросла на 9,5% по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

«За 2022 год погрузка на сети РЖД в Татарстане составила более 16,6 млн тонн», — уточнили в пресс-службе.

За прошлый год увеличилась погрузка нефти и нефтепродуктов — на 14%, химических и минеральных удобрений — на 7,5%, строительных грузов — на 61,7%, лесных грузов — на 8,2%.

При этом снизилась перевозка химикатов и соды — на 2,4%, лома черных металлов — на 34,9%, зерна — на 41,3%, жмыхов — на 7% и черных металлов — на 5,4%.