Общество 13 мая 2026 15:12

Погрузка на железной дороге в Татарстане за четыре месяца выросла на 10,5%

Погрузка на Горьковской железной дороге в Татарстане в январе – апреле превысила 5,5 млн тонн. Это на 10,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба ГЖД.

«За четыре месяца на железнодорожных станциях региона погружено 4 млн тонн нефти и нефтепродуктов, 540,8 тыс. тонн химикатов и соды, 312,4 тыс. тонн химических и минеральных удобрений, 235 тыс. тонн зерна», – отметили в пресс-службе.

Погрузка нефти и нефтепродуктов выросла на 12,4% по сравнению с январем – апрелем 2025 года, химикатов и соды – на 6%, зерна – на 71,6%. При этом погрузка химических и минеральных удобрений снизилась на 1,7%.

На Горьковской магистрали функционируют 368 станций, на 243-х из них проводятся грузовые операции. Крупные сортировочные станции – Нижний Новгород-Сортировочный, Лянгасово, Юдино, Агрыз.

#погрузка гжд #горьковская железная дорога
