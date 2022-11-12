Погрузка на железной дороге в Татарстане увеличилась на 11%

Отправка грузов по железной дороге в Татарстане за 11 месяцев увеличилась на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«В январе – октябре 2022 года погрузка на сети РЖД в Татарстане составила 13,6 млн тонн», – отметили в пресс-службе.

Больше всего за 10 месяцев было погружено строительных грузов – 290,7 тыс. тонн, что на 55,7% выше показателя такого же периода прошлого года.

Погрузка нефти и нефтепродуктов выросла на 17,1%, химических и минеральных удобрений – на 6,5%, химикатов и соды – на 4,4%, метизов – на 1,1%.

При этом снизилась перевозка лома черных металлов на 29,4%, зерна – на 55,7%, жмыхов – на 5,2% и черных металлов – на 13,9%.