Погрузка на ГЖД в Татарстане за 11 месяцев выросла на 14%

Погрузка на Горьковской железной дороге в Татарстане за 11 месяцев составила 14,8 млн тонн грузов. Этот показатель увеличился на 14%. Об этом сообщил журналистам на итоговой пресс-конференции заместитель начальника ГЖД по Казанскому территориальному управлению Александр Черемнов.

«В этом году дорога побила рекорд по погрузке зерна – 640 тыс. тонн. Причем использовались разные способы перевозки, как в специализированных вагонах, так и в контейнерах. Применен новый проект перевозки зерна в полувагонах. Это несколько дешевле. Основное направление – Дальний Восток», – рассказал он.

По словам Черемнова, на грузовых терминалах дороги переработано более 5 млн тонн грузов, из них 1,2 млн тонн – контейнерные грузы.

Он добавил, что Горьковская магистраль в январе – ноябре отправила 431 грузовой поезд по согласованному с клиентами расписанию, что на 63% больше показателя аналогичного периода прошлого года. «Это позволило дополнительно перевезти более 348 тыс. тонн грузов», – подчеркнул замначальника ГЖД по территориальному управлению.

В Татарстане за 11 месяцев было сформировано 67 контейнерных поездов, 10 грузовых экспрессов, которые перевезли почти 20,9 тыс. тонн грузов, что на 16% больше показателя такого же периода 2023 года, констатировал он.

Черемнов напомнил, что в сентябре Горьковская железная дорога впервые отправила 43 вагона с пшеницей из Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра в Турцию. По этому проекту уже отгружено более 522 вагонов с 37,3 тыс. тонн зерна.

«Мы эту работу, безусловно, продолжим в следующем году. Ждем полного подписания документов на постоянную эксплуатацию этого объекта. Взаимодействуем с владельцем мультимодального логистического центра. Зерно через этот центр направляется не только на экспорт, но и внутри России, поэтому перспективы в этом направлении очень большие», – заявил он.

Черемнов отметил, что будет прорабатываться вопрос отправки железнодорожным транспортом с этой площадки и других видов грузов.

Кроме того, в октябре ГЖД направила на экспорт первую партию ячменя со станции Кукмор. Груз весом более 3,4 тыс. тонн через четыре дня прибыл на станцию Новороссийск, а оттуда зерно отправилось в Египет морским транспортом. На сегодня отправлено 223 вагона общим весом более 16 тыс. тонн зерна.

«Новый вид груза, который начали перевозить в этом году, – нефтяной кокс. Первый ускоренный контейнерный поезд с этой продукцией был отправлен со станции Тихорецкая в ноябре в Китай», – заключил замначальника ГЖД по территориальному управлению.