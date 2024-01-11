Погрузка на Горьковской железной дороге за год увеличилась почти на 3%

Погрузка на Горьковской железной дороге в прошлом году выросла на 2,6% по сравнению с 2022 годом и составила более 28,8 млн тонн, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Погрузка в декабре 2023 года составила более 2,4 млн тонн, что на 7,2% больше, чем за декабрь 2022 года», – говорится в сообщении.

В целом за прошлый год увеличилась перевозка по железной дороге нефти и нефтепродуктов – на 6,7%, цемента – на 0,4%, химикатов и соды – на 1,2%, лома черных металлов – на 10%.

При этом снизилась отправка лесных грузов – на 15%, черных металлов – на 4,9%, промышленного сырья и формовочных материалов – на 7,6%, строительных грузов – на 7,9%.