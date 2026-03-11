Погрузка на Горьковской железной дороге в Татарстане выросла почти на 9%

Фото: © «Татар-информ»

Погрузка на Горьковской железной дороге в Татарстане в январе-феврале превысила 2,7 млн тонн. Это на 8,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«За два месяца на железнодорожных станциях региона погружено 2 млн тонн нефти и нефтепродуктов, 269 тыс. тонн химикатов и соды, 168 тыс. тонн химических и минеральных удобрений, 103,6 тыс. тонн зерна», – говорится в сообщении.

Погрузка нефти и нефтепродуктов увеличилась на 13,2% по сравнению с январем-февралем прошлого года, химикатов и соды – на 10,7%, зерна – на 31,2%, а химических и минеральных удобрений снизилась на 8,8%.

На Горьковской магистрали действуют 368 станций, из которых 243 ведут грузовые операции. Крупные сортировочные станции – Нижний Новгород – Сортировочный, Лянгасово, Юдино, Агрыз.