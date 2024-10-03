Погрузка на Горьковской железной дороге снизилась на 8,2%

Погрузка на Горьковской железной дороге в январе – сентябре составила около 20 млн тонн. Это на 8,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Снижение погрузки с начала года обусловлено сложными погодными условиями в зимний период. Негативное влияние также оказали внеплановые ремонты на предприятиях-грузоотправителях, введение ограничений на экспорт нефтепродуктов, сокращение перевозки строительных материалов в связи с завершением крупных инфраструктурных проектов и сверхнормативный простой локомотивного парка в ремонте», – говорится в сообщении.

За девять месяцев к январю – сентябрю 2023 года погрузка нефти и нефтепродуктов снизилась на 17,3% (6 млн тонн), черных металлов – на 5,2% (1,8 млн тонн), цемента – на 19,2% (1,6 млн тонн), промышленного сырья и формовочных материалов – на 4% (1,1 млн тонн), строительных грузов – на 2,2% (826 тыс. тонн), лома черных металлов – на 27,6% (590 тыс. тонн).

При этом выросла отправка зерна на 2,3% (446 тыс. тонн), химических и минеральных удобрений – на 1% (1,5 млн тонн).